罷韓煎餅「廣德家」老闆宣布：參選鳳山立委！沒有害怕的空間



▲「廣德家」老闆張廣德。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一間香蕉煎餅店「廣德家」，因為反串推出「發大財煎餅」，以一份1000元的售價賣給韓粉，意外與誤闖的韓粉發生爭執，後續不停遭檢舉，使得屢次被國稅局、員警關切。不過「廣德家」老闆張廣德無懼韓粉霸凌，11日透過臉書宣布，將參選高雄市第七選區（鳳山）立委。

「廣德家」老闆張廣德成立「不一樣都一樣 張廣德」臉書粉絲專頁，並表示「一樣不一樣；我們都一樣。1111的這一天不是購物節，同樣的代表每一個人都不一樣卻也都一樣。你我都是一個人也可以變成一群人，改變社會的眼光接納我們的不一樣，讓我們都一樣是這個家的一份子。」

▲張廣德決定參選高雄市立委 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

他提到「中共極權正在滲透你我身邊，使我們痲痹即便我們知道卻要漠視，1111的香港讓你我都痛心，更加深了我要改變這個社會的決心。若我不怕霸凌與極權，你願意支持我嗎？我張廣德需要大家的幫助、支援！本人宣布參選高雄市第七選區（鳳山）立委，讓所有的不一樣都可以不怕欺凌。」

為何會突然宣布參選立委，張廣德曾在11月份發表心情「我的個資、隱私都被肉搜起底、國稅局查稅、房東不願續租，經營6年小店無法繼續生存，甚至因騷擾而被迫要求搬家、身邊的朋友也遭受恐嚇霸凌」，因此才讓張廣德萌出想參選的想法，他說「這幾個月的經歷下，我發現很多人都不敢出聲，害怕被霸凌，想改變這個社會，讓社會可以接受不一樣的聲音」。

不過高雄鳳山區立委選情激烈，包含現任綠營立委許智傑，深耕許久的現任國民黨市議員李雅靜，還有立法院時代力量黨團主任陳惠敏，選情激烈是否會感到害怕，張廣德坦言「說不會是假的，但只要我們的聲音可以讓更多人聽到，那也值得，但看到今天香港的現況，我沒有害怕的空間...」。