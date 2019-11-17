2個女人戰爭！郭新政怒轟招牌遭「在地皇帝」強拆　黃昭順駁斥：已提告

▲高雄市左楠區立委2名女性參選人開戰，郭新政發文質疑黃昭順強拆看板，對方直接提告 。（圖／翻攝郭新政臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

已故北市議員李新女友郭新政因為「誰摔死了李新」系列影片，槓上國民黨立委黃昭順，現在甚至來到高雄角逐左楠區立委，透過臉書指控黃昭順強拆她與其他人的招牌，整個市場就只能掛「黃昭順」看板，怒轟「在地皇帝」；不過黃昭順表示已經提告，絕無此事。

郭新政在臉書PO文痛批黃昭順「真的是在地皇帝！」，文中表示：黃昭順強拆了她和其他候選人的招牌；並表示現在左營整個哈囉市場只准上黃昭順的招牌，房東礙於壓力不願意租給其他人，其他空間寧願空下來：「這真的是2019年嗎？百姓們真的還要縱容這樣的人在政壇魚肉鄉民嗎？」、「知道這件事情的攤商全部都在講，這一次真的玩過頭了」。

▲高雄市左楠區立委2名女性參選人開戰，郭新政發文質疑黃昭順強拆看板，對方直接提告 。（圖／翻攝郭新政臉書）

不過對此黃昭順拿出一張報案三聯單強調：針對媒體報導本人強拆其他立委參選人廣告看板一事，本人鄭重澄清「絕無此事」。對於這種未經查證、憑空杜撰的惡行，本人已於昨（16）日晚間8時09分向轄區警方提起刑法第310條第2項「加重誹謗罪」之告訴，請求查明真相、嚴懲不法！

▲黃昭順直接提告，表示絕無此事 。（圖／黃昭順辦公室提供）