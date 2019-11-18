淨化選前治安！　白河警清山專案匡靖地方

▲台南市警白河分局除持續推動緝毒、打詐、掃黑幫等治安工作重點外，於轄內山區進行清山案，清查空屋、工寮及查察賄選等工作。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統及立委大選將屆，各項選舉活動頻繁，台南市警白河分局除持續推動緝毒、打詐、掃黑幫等治安工作重點外，針對查察賄選工作也不遺餘力，於轄內山區進行清查空屋、工寮及查察賄選等工作，誓言將犯罪趕出山區，圓滿達成選前各項治安維護工作。

白河警分局表示，由於轄區幅員遼闊，山林密佈，地形複雜，天然隱密性高，山區民宅、空屋、工寮易為宵小、歹徒藏匿其中從事汽機車解體、槍械製改造或種植大麻、安非他命及製造毒品等不法勾當，危害社會治安；亦或有非法移工或通緝要犯躲藏於其中，甚有不良之徒設局聚眾賭博，騙取山區純樸農民農產豐收所得。

對此，白河分局特別選定幾處人煙罕至地點規劃執行清山工作，利用優勢警力，清查空屋、廢棄工寮等幽靈人口易躲藏處所，並針對東山區青山、東原等農作物椪柑、柳丁盛產所經重要道路加強攔查，以能淨化選前治安。

白河分局長朱信憲表示，轄內部分山區丘陵地形，形成天然隱密性掩護，易成為不法分子藏匿犯罪場所，緝毒、打詐、掃黑幫為當前的治安重點。考量選舉將屆，為防止有心份子藉機犯案，白河警分局將不定時持續規劃勤務檢肅山區，查察不法，以淨化選前治安，維護良好選舉風氣。