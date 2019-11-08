白河警封城查獲酒駕　展現酒駕零容忍決心

▲白河分局「封城式」取締酒駕，發現莊姓男子騎乘機車，未戴安全帽，主動攔查，測得酒測值達0.40mg/l，超出法定標準值，依公共危險罪嫌移送法辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效遏止民眾僥倖酒後駕車的陋習，台南市警局全市同步實施取締酒駕勤務，以發揮區域聯防成效，白河分局統計2019年迄今因駕駛人酒駕肇事造成2人死亡，為了民眾的生命財產安全，白河分局強調打擊酒駕絕不手軟，強力嚴格取締酒駕，杜絕民眾僥倖酒駕心態，以保障自己及他人生命安全。

白河分局同時段在台1線八掌溪橋南端路段，規劃警力執行「封城式」取締酒駕勤務，白河區組合警力關嶺所所長鄭忠明、副所長楊昆達、竹門所所長沈清雄、白河所警員許健宏、黃昆智等人，6日凌晨4時34分許，在後壁區南91線1.1公里處路段，發現莊姓男子騎乘機車，未戴安全帽，主動攔查後在對談過程中，發現男子身上散發濃厚酒味，員警即依法實施酒精濃度檢測，經測得酒測值達0.40mg/l，超出法定標準值，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

白河警分局長朱信憲表示，呼籲各位駕駛朋友，在餐敘宴飲酒酣耳熱之際，不忘提醒同桌友人「酒後不開車」，並相互告知多加利用「指定駕駛」、「代叫計程車」及「大眾運輸工具」等服務，成為「酒駕零容忍」的一分子，避免再有憾事的發生，以保障用路人安全，減少交通事故發生。