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選前強化治安！內政部宣示「幫派犯罪零容忍」：挑戰公權力嚴加究辦

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▲徐國勇召開治安記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

▲徐國勇召開治安記者會。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

內政部長徐國勇31日召開記者會，他提到有情資顯示，幫派份子將以舉辦壽宴為由，動員全台幫眾在南港展覽館席開800桌，此舉嚴重影響選前治安，警方不會坐視不管。內政部宣示「幫派犯罪零容忍」，同時嚴正呼籲及警告，對挑戰公權力者將嚴加究辦。

徐國勇及警政署長陳家欽、刑事局長黃明昭、台北市警察局副局長黃啟澤、新北市警察局副局長艾鵬，31日針對掃蕩黑幫等議題在內政部召開記者會。他強調，掃蕩黑幫、清剿黑幫堂口讓民眾心安，向來都是政府的施政重點與目標，內政部在選舉期間，也發布制暴黑幫聲明。

內政部聲明表示，北聯幫於6月剛剛舉辦60周年幫慶，警政署為展現其掃蕩黑幫決心，已於10月29日依法將王姓幫主依「治平目標」檢肅到案，並經法院裁定收押，警政署並已強力掃蕩北聯幫共16案，逮捕40名嫌犯。內政部要求警政署比照此種作法，將在選前，鎖定有犯罪事證之幫派人員進行檢肅，並將對各幫派之分支堂口進行全面系統性的臨檢掃蕩，必斷絕金流，澈底從源頭遏制幫派犯罪。

內政部提到，為防制幫派假藉婚喪喜慶等各種公開活動從事幫派串聯，造成輿論負面評價，影響選前治安，內政部及警政署將以優勢警力，在幫派的活動現場實施強力臨檢、路檢及蒐證不法，展現政府執法決心及作為，壓制幫派囂張氣焰。

內政部指出，依據警政署情資，得知有幫派分子將以舉辦幫慶、壽宴名義，大張旗鼓動員幫眾，且廣邀各地幫派參與，預計在南港展覽館，將動員達八百桌之聚集情形，這種幫派串聯，影響選前治安，也將對社會治安有危害之虞，政府為維護社會平和，一定強力取締防止。

內政部宣示「幫派犯罪零容忍」之立場與決心，嚴正呼籲警告，對於任何挑釁公權力及破壞社會秩序之行為絕對嚴加究辦，絕不容許幫派滋擾公共秩序、危害社會，以穩定「第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉」選前治安，還安於民。

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