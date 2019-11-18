省錢買化妝品！26歲女天天吃外賣「大便全黑」...送醫被驗出癌末

▲小溫為了省錢買化妝品，有一餐每一餐，讓身體付出代價。（圖／翻攝自微博）

記者洪珮瑄／綜合報導

低薪、物價高，成為現代上班族的壓力來源之一，大陸一名26歲女子小溫（化名）為了買化妝品，不惜將吃飯的錢省下來，天天吃便宜的外賣，沒想到日前卻發現在上廁所時，大便的顏色竟呈現「全黑」。事後，她到醫院檢查時，竟被驗出已是癌症末期，當場後悔不已。

綜合陸媒報導，身為小資族的小溫和同齡人一樣，每天都在努力位為工作的打拚，直到近日，她在晚上加班時，覺得肚子異常的疼痛，跑去上廁所發現大便很黑，甚至還伴有便血的情況。

據小溫陳述，她一開始以為是吃壞肚子，因為平時也偶爾會有這種情況，於是便買了能治拉肚子的藥來吃。就這樣連續一周，情況都沒有好轉，她發現自己的食慾越來越差，就算打開一些美食影片來看都沒辦法提高自己的食慾，這才讓她驚覺事態不對，立即前往醫院就診。

▲26歲女子天天吃外賣，某天突然感到肚子劇痛。（示意圖，非當事人／翻攝PAKUTASO）

經醫院診斷，小溫被驗出已是胃癌晚期，她當下瞬間愣住了，還以為自己幻聽或在做夢。事後，醫生詳細問了小溫的生活習慣，發現她已經不太記得自己已多久沒有按時吃飯，且每次有吃飯時，都點最便宜的外賣，把省下來的錢都拿去買化妝品。

小溫坦承，有時候工作忙起來，有一頓沒一頓的，還當做自己是在減肥，「有時候早上剩的饅頭，中午就拿來配著榨菜吃，非常節省。」據悉，她當時說完自己的生活習慣後，忍不住落淚，因為一切都太遲；今年她不得不辭去剛剛漲薪的工作，每天往返於醫院和出租房，比以前過得更加痛苦了。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！