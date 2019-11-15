癌末男保外就醫遭阻　妻子崩潰自殘…家中狂罵雲林二監：今晚死給他們看！

▲蔡妻因為替丈夫申請保外就醫受阻，崩潰在家中自殘。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻、莊智勝、柯振中／雲林報導

希望能夠申請保外就醫，但去年遭到撤銷。他的妻子因為丈夫無法申請保外就醫，情緒相當崩潰，15日甚至在家中自殘，目前已被強制就醫。

蔡男的妻子日前帶著1歲大的兒子前往法務部陳情，向法務部說明，前總統陳水扁從2015年開始保外就醫至今，仍數度被中監以「病情未明顯改善」為由展延，因此希望監所能夠法外開恩，讓時日不多的丈夫能回家與孩子團聚。

蔡妻說明，丈夫的癌細胞2018年初轉移到肝臟，目前已切除部分臟器、也接受過化療，她當時希望老公先回監服刑，等到申請到醫師開立的證明後，再申請保外就醫，但現在丈夫生命只剩半年，保外就醫又受阻，才決定前往法務部陳情。

▲蔡妻說明，本來已經與雲林二監談好，沒想到獄方15日突然把丈夫送到培德醫院。（圖／記者蔡佩旻攝）



不過，由於申請保外就醫、向法務部陳情都無效，蔡妻15日情緒相當崩潰，疑似因此在家中自殘。蔡妻崩潰說明，她14日前往雲林二監，與獄方談好，她先向醫師申請保外證明，獄方會等她等到周六，但丈夫15日突然就被獄方送往培德醫院，才讓她情緒崩潰，進而想不開，「今晚我就死給他看！」

警方、醫護人員趕到現場了解情況後，目前已將蔡妻強制就醫。詳細的自殘原因為何，有待警方進一步釐清。

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▼蔡妻目前已被強制就醫。（圖／記者蔡佩旻攝）



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