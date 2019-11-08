瞎掰理由吃13次「霸王餐」...遭拒還給負評！他被判囚9個月、沒收手機

▲浙江男點外送，吃飽後瞎掰一堆理由，要求商家退款。（圖／網路免費圖庫）



記者邱茀濱／綜合報導

浙江溫州一名22歲沈姓男子，多次以「食物中有頭髮」、「送錯餐」等理由，拒絕向外賣商家付款，若遭到拒絕，他更惡劣的以要給負評或投訴等方式威脅對方，進而吃到「霸王餐」。不過，他最後還是被告上法庭，6日被以尋釁滋事罪，判處有期徒刑9個月、沒收手機。

綜合陸媒報導，2018年10月6日到11月16日期間，沈男共有18次外賣申請退款的記錄，其中有16次都以「食物裡有頭髮」為理由；另外2次則以「食物是酸的、沒有事先告知餐品無法供應」等。不過，沈男和商家聯繫後，只成功退費13次，共計251元人民幣（約新台幣1090元）；另有5次可能是商家認定他為惡意訛詐而拒絕退費，或者是他出於害怕心理取消退款申請。

▲浙江男吃13次霸王餐，被判囚9個月、沒收手機。（圖／翻攝微博）



法院指出，沈男犯案共使用兩個手機號碼，還多次更換外賣配送訊息，防止被商家認出來。當他被質問「為什麼要多次以這樣的方式作案」時，沈男稱「自己沒有錢」。

法院認為，沈男多次強拿硬要他人財物，破壞社會秩序，情節嚴重，其行為構成尋釁滋事罪，加上他曾因故意犯罪被處有期徒刑，在完成刑罰5年內再犯，應從重處罰，不過他歸案後如實供述自己的罪行，可予從輕處罰。最後，沈男被以尋釁滋事罪，判處有期徒刑9個月；隨案移送的沈男犯罪所用的手機1部，予以沒收。

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