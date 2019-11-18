2019亞洲盃演藝明星棒球賽爭奪冠亞軍　台日韓明星同場較勁

▲冠亞軍晉級賽開球儀式由鄭文燦市長擔任投手。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2019亞洲盃臺灣、韓國、日本演藝明星棒球公益經典賽」，17日於桃園青埔國際棒球場進行冠亞軍晉級賽，開球儀式由鄭文燦市長擔任投手，張泰山總教練擔任打擊手。澎恰恰及許效舜分別擔任隊長及副隊長，球隊成員包括江宏恩、白雲及藍波等知名藝人；韓國隊則推出飾演「大長今」及「麻雀變鳳凰」等大牌藝人來台迎戰。

▲臺灣閃亮之星明星棒球隊由澎恰恰領軍。▼2019演藝明星棒球賽爭奪冠亞軍。（圖／市府提供）

市長鄭文燦表示，棒球運動在台灣、韓國及日本皆受到國民的大力支持，熱愛棒球的演藝明星也投身公益，首屆「亞洲盃演藝明星棒球公益經典賽」自11月15日至17日在桃園國際棒球場開打。

▲鄭文燦致贈紀念棒球及感謝狀。（圖／市府提供）

球賽由澎恰恰領軍的「臺灣閃亮之星明星棒球隊」邀請「韓國HAN STAR 明星棒球聯隊」及「日本明星棒球聯隊」為公益開打，共計一百多位藝人齊聚桃園以球會友，希望球迷大力支持棒球運動，發揮公益心，讓台日韓三國明星棒球的交流繼續下去。

▲台日韓明星一起歡呼加油。（圖／市府提供）



球賽募得發票全數捐給臺灣向陽關懷協會及BiG行動夢想家基金會，用以安置失智老人及籌備扶幼計畫中心。包括市議員彭俊豪、市府體育局長莊佳佳、秘書處長顏子傑、駐台北韓國代表部姜永勳代表、B i G 行動夢想家基金會董事長韓佳宏、臺灣向陽關懷協會理事長談詩玲、芙瑞納股份有限公司董事長龐一華、臺灣閃亮之星棒球聯隊領隊澎恰恰、韓國HAN STAR朴正哲社長均一同出席活動。