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鄭文燦現身金山寺　籲新竹人立委票投「會贏」的鄭宏輝

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▲▼鄭文燦現身金山寺　籲新竹人立委票投「會贏」的鄭宏輝。（圖／鄭宏輝辦公室提供)

▲桃園市長鄭文燦(中)、新竹市長林智堅(左)17日均到場力挺鄭宏輝。(圖／鄭宏輝競選辦公室提供，下同)

地方中心／新竹報導

「客家團結一條心、全力支持鄭宏輝！」民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝，今（17）日在「開臺金山寺」成立「蔡英文、鄭宏輝客家後援會」大造勢，包括前台灣省主席林光華、桃園市長鄭文燦都牽起鄭宏輝的手，全力呼籲支持者票投「會贏的人」，一起守護台灣民主、延續新竹市建設，莫讓國民黨漁翁得利！

▲▼鄭文燦現身金山寺　籲新竹人立委票投「會贏」的鄭宏輝。（圖／鄭宏輝辦公室提供)

桃園市長鄭文燦呼籲新竹人立委票投「會贏」的鄭宏輝。

「五星市長」鄭文燦讚賞同為「野百合學運」出身的台大學弟鄭宏輝，從基層議員做起，正道而行，正派問政，具有踏實、認真、打拼的特質。

鄭文燦強調，新竹市近年在林智堅市長的努力下，不斷進步，奠定「新竹模式」的城市治理魅力，如果由國民黨擔任立委，會「卡卡的、妨礙市政」，應該要讓跟林智堅「同心」的鄭宏輝，前進國會、爭取更多的福利與建設。

鄭文燦直言，鄭宏輝是「關鍵席次」，票投鄭宏輝，國會才有機會過半，才能保護台灣民主。他批評，國民黨的不分區名單，不乏親中退將和支持香港警察的教授，完全不符民意，他更引用支持「反送中運動」的香港歌手何韻詩所言：「台灣幫助香港最好的辦法，就是贏得選舉」，懇求民眾守住新竹市這一席、保護台灣民主、不讓改革中斷。

▲▼鄭文燦現身金山寺　籲新竹人立委票投「會贏」的鄭宏輝。（圖／鄭宏輝辦公室提供)

▲前新竹縣長、台灣省主席林光華也到場為鄭宏輝站台。

前新竹縣長、台灣省主席林光華更拄著拐杖，登高一呼，呼籲選民集中選票，支持「會贏」的鄭宏輝。他說，比起國民黨的候選人，不論是政策主張、對客家鄉親的關懷，鄭宏輝才是客家人「心裏頭想的人選」。

民進黨立法院黨團總召柯建銘強調，立法院是血淋淋、嚴肅的戰場，需要有公共經驗、真正紮根在新竹市的人來擔任立委，才能讓新竹更好，「耍可愛」在立法院並沒有用。

▲▼鄭文燦現身金山寺　籲新竹人立委票投「會贏」的鄭宏輝。（圖／鄭宏輝辦公室提供)

新竹市長林智堅則說，鄭宏輝在地、有經驗、會做事，他擔任市長推動改革，難免影響既得利益者，但每每在推動重大政策過程中，「宏輝就扮演議會居間協調的角色，協助智堅落實改革和建設。」 包括打通公道三、興建兒童醫院、改造新竹公園、新竹動物園、新建總圖書館，都有鄭宏輝的協助。

針對母語教育議題，鄭宏輝砲火猛烈，批評國民黨總統候選人韓國瑜妻子李佳芬。鄭宏輝引用客語諺語「寧賣祖宗田，莫忘祖宗言」，提醒國民黨，學母語不只是學語言，更重要的是傳承文化，「不論時代如何更迭，語言絕對不可以消失。」

鄭宏輝主張，包括新竹市的南隘、大湖、茄苳三所小學，學校有35%的客籍學童，未來希望讓他們成為「客語生活學校」，以客語做為校園生活主要語言，讓孩子從日常生活中，傳承珍貴的客家文化。

鄭宏輝表示，新竹市有超過三成的客家人，他擔任議員20年，對客家鄉親充滿感情，他會秉持「硬頸、打拼、不怕苦」的客家精神，進入國會為客家鄉親服務，期盼眾人團結一心，總統支持蔡英文、立委支持鄭宏輝、政黨票票投民進黨，讓改革、前進的力量不停歇。

儘管造勢現場超過三十度，現場依舊擠進千位支持者，包括金山寺主委饒圳榮、世界客屬總會新竹市分會理事長姜森泰、常務監事蕭楹憲、秘書長劉秀鳳、行政院客委會諮詢委員古榮政、新竹市客家事務委員徐萬乾、鍾順發、前議員劉聲正、集福宮主委廖乾珍、埔頂慈雲庵主委張淇氵彬等，均到場力挺鄭宏輝。

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