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星巴克引領風潮　米其林摘星「牛排教父」操刀濃濃異國饗宴

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星巴克引領風潮　米其林摘星「牛排教父」操刀濃濃異國饗宴（圖／星巴克提供）

消費中心／台北報導

一直以來星巴克Starbucks總是引領品味潮流，除了在咖啡風味上不斷推陳出新，也帶動全球咖啡文化風向，改變人們喝咖啡的習慣，轉換成一種重視質感與品味的生活態度；而近年星巴克在餐飲體驗上更是屢創話題，帶來別出心裁的美味料理。這次為了滿足饕客的需求，力邀在台灣素有「牛排教父」之稱的鄧有癸主廚聯手，祭出三款由主廚嚴格把關的澎湃牛肉料理，讓外食族天天都可以輕鬆吃到米其林一星主廚操刀餐點，這三款料理分別為「主廚版紅酒燉牛肉」、「紐奧良風牛肉帕里尼」、與「美式牛胸薄片帕里尼」，再搭配美好咖啡一起享用，滿足顧客們挑剔的味蕾！

星巴克X米其林一星鄧有癸主廚 聯手推出「星想餐名廚系列」
提到主廚鄧有癸，暱稱台灣牛排教父，蟬聯2018～2019米其林一星認證。主廚將20多年來對牛排領域的專精，轉化為星巴克門市也可以品嚐的牛肉料理，以「燉煮牛肉」為概念，設計三款充滿濃郁肉汁的牛肉菜單。鄧有癸主廚也表示，這次創新的合作方式絕對是2019年最有趣的挑戰！

主廚版紅酒燉牛肉
由主廚精選上等牛肉塊，以秘製手法處理，香氣宜人紅酒燉製，再加入馬鈴薯、洋蔥、花椰菜等多樣蔬菜費心燉煮，呈現出功夫菜的迷人好滋味！搭配具義式香料的佛卡夏麵包一同享用，多層次的口感與香氣更加滿足。
售價NT.330

星巴克引領風潮　米其林摘星「牛排教父」操刀濃濃異國饗宴（圖／星巴克提供）

美式牛胸薄片帕里尼
在紐約街頭經常看到行人拿著長麵包夾牛胸肉三明治大快朵頤，閉起眼睛幻想此刻自己坐在中央公園，享受紐約假期吧！

特別選用以香料醃製的燉煮牛肉，切薄片後夾入帕里尼，獨樹一格的艾曼達起司與油漬蔬菜結合、佐以香氣鮮明的英式芥末醬汁畫龍點睛，別出心裁的國民美食。售價NT.250

星巴克引領風潮　米其林摘星「牛排教父」操刀濃濃異國饗宴（圖／星巴克提供）

紐奧良風牛肉帕里尼
燉煮牛肉刷上BBQ醬汁，更加突顯濃郁肉香，以手撕肉塊增加咀嚼口感，搭配鳳梨片提味，彷彿置身於紐澳良區的道地餐館。售價NT.280

星巴克引領風潮　米其林摘星「牛排教父」操刀濃濃異國饗宴（圖／星巴克提供）

在星巴克不但能夠喝杯好咖啡，同時能體驗摘星主廚操刀的異國風味。身為生活品味實踐者的你我，絕對不能錯過今年的星想餐名廚系列風潮，跟著我們一同前往星巴克，品嚐各具特色的澎湃牛肉料理，讓星級美味再次打動你的味蕾！

星想餐名廚系列看更多：
https://www.starbucks.com.tw/products/food/festival/18_combo/18_combo.jspx

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