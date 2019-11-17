「正妹學霸律師」張怡參戰屏東立委：沒有藍綠只有黑！喊話：還屏東乾淨天空

▲張怡宣布參選立委。（圖／翻攝自張怡臉書）

記者林昱萱／屏東報導

屏東第二選區立委戰況激烈，而曾經擔任屏東縣恆春鎮鎮長的美女學霸律師張怡，就已「時力結盟、翻轉屏東、票投時力、怡定成功，還給屏東一個乾淨的天空」為題，宣布參選立委。

張怡舉例提到，「枋寮樂樂養雞場，雞屎臭翻天，可是背後有議員，議員背後還有議長，議長好朋友又是縣長，所以雞屎臭不好意思只好請屏東鄉親自己吞下。」而她也表示，「樂樂的事，在地其實抗爭很久，我也幫過忙，大家都在努力，但養雞場還是在那裏。一直到黃國昌委員從台灣頭打到台灣尾，徹底把樂樂養雞場變成全國矚目的案件，居民的痛苦，才終於看到終結的可能性。」

此外，張怡也說，「我們的都不是做短線的人，屏東的議題，需要長期的努力，屏東的鄉親，需要長期的服務。很多老人家，不要說上網，連閱讀都無法，很多弱勢，對自己的權益毫無所知。我們有資源，我們有能力，我們會一起繼續服務屏東的鄉親。」

以下為張怡臉書全文：

時力結盟 翻轉屏東 票投時力 怡定成功

還給屏東一個乾淨的天空

我的名字叫張怡，綽號叫章魚，是老師，也是台灣跟美國的律師。

本來我的生涯規畫是：去美國，念專利，賺賺錢，過爽爽。柏克萊的專利很有名，我的教授很大咖，我的成績也不差，專利法跟美國專利有效性研究(US Patent Validity Project)，都拿了High Honors，是法學院最好的成績，教授也樂於幫我推薦工作。

沒想到，遇到一個成大的老師。

結果，因此知道恆春東門溪垃圾掩埋場的事。

然後，回到恆春，至今。

2011到2014年，恆春收了15萬噸外地事業廢棄物，一噸1600，因為太便宜，幾乎全台灣的垃圾都跑到東門溪掩埋場。檯面上賺了三億，檯面下不知道幾多億。現在錢已不在，垃圾還在，掩埋場破裂，汙水一路流到隔壁車城鄉。

這麼慘烈的事情，因為是鎮長跟鎮代聯手通過的，所以完全合法。

錢他們爽花，苦果我們來扛。

環境的問題幾乎都一樣。表面的發臭，來自於背後腐敗的結構。

枋寮樂樂養雞場，雞屎臭翻天，可是背後有議員，議員背後還有議長，議長好朋友又是縣長，所以雞屎臭不好意思只好請屏東鄉親自己吞下。

樂樂的事，在地其實抗爭很久，我也幫過忙，大家都在努力，但養雞場還是在那裏。一直到黃國昌委員從台灣頭打到台灣尾，徹底把樂樂養雞場變成全國矚目的案件，居民的痛苦，才終於看到終結的可能性。

這也是我為什麼決定跟時代力量聯盟的原因，我是屏東人我很清楚，屏東沒有藍綠只有黑。只有沒有包袱、堅持公義的時代力量，才有打破屏東官商貪腐結構的力量。

我們的都不是做短線的人，屏東的議題，需要長期的努力，屏東的鄉親，需要長期的服務。很多老人家，不要說上網，連閱讀都無法，很多弱勢，對自己的權益毫無所知。我們有資源，我們有能力，我們會一起繼續服務屏東的鄉親。

最後我想提，前瞻8800億有個項目叫水環境要花2500億。這裡面，綠美化要一億，海洋工程也要一億，還規劃好幾期，一堆錢丟到水裡，更糟的是，很多還會破壞環境。

這幾年台灣一直喊窮。想想，少數人破壞環境賺大錢，很多甚至帶著錢移民，享受國外的好山好水。把我們的錢帶走，把爛攤子留給我們，未來我們還要出錢來補大洞。台灣一直被掏空，我們怎麼能不窮?

未來我希望

政府的錢不要再亂花。

政府的錢真正用在人民身上。

屏東有困難的鄉親，不再求助無門。

屏東可以像過去那樣，西瓜肥肥水甜甜。

我們可以像先進國家那樣，有好環境，又有錢。

所以

立委請投給張怡

政黨票請投給時力

讓我們一起促成

屏東翻轉的契機

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