林志玲世紀婚禮　台南美術館前方路口下午4時起交管

▲「台灣第一名模林志玲」11月17日下午將在台南市美術館1館舉行婚禮，因應觀禮人潮，台南市警方將實施交管。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

「台灣第一名模林志玲」11月17日下午將在台南市美術館1館舉行婚禮，因應觀禮人潮，台南市警方將實施管制，館前友愛街、南門路路段自17日下午4時開始交管，晚上10時才解除。

名模林志玲17日下午將在台南市美術館1館舉辦婚禮，16日林志玪先到台南「全台吳姓大宗祠」彩排，引起媒體蜂湧搶拍，而南美館一館，最近成為熱門景點，媒體、民眾都前往一究情況，並拍照紀念。

台南市長黃偉哲說「林志玲的婚禮」有助行銷台南，表明市府歡迎支持，並準備「嫁妝一牛車」，以嫁台南女兒的心情，看待這場婚禮。轄區台南市警二分局警方也不敢大意，部署管制當地交通。

據了解，南美1館位於中西區南門路、友愛街口，對面是國立台灣文學館，斜對面是全台首學台南孔廟，館身對面是嘉南農田水利會，這位處台南市原市中心區，鄰近交通要衝、7條幹道匯集的湯德章紀念公園，平時車水馬龍，又是觀光勝地，婚禮主辦單位已向警方申請路權。

台南市警二分局指出，林志玲婚禮申請路權中西區友愛街（南門路至開山路）、南門路（府中街與湯德章圓環）單向二分之一，從下午4時至晚上10時進行交管。惟考慮林志玲係世界知名名模、影星，為避免粉絲追星及民眾看熱鬧影響周遭道路交通順暢，除申請路權交管外，另規劃轄區南門派出所及鄰近民權、博愛派出所等線上巡邏警力，加強附近道路巡邏，如有發現路口有擁塞情況，會主動協助交通疏導指揮因應。