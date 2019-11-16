鳳林自行車逍遙遊　700名車友體驗慢城小鎮魅力

▲▼來自全台各地近700名自行車車友體驗國際慢城小鎮魅力。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台灣自行車節系列活動的壓軸場次─「鳳林自行車逍遙遊暨慢城公園啟用音樂會」，16日於鳳林鎮「慢城公園」熱鬧登場，近700名自行車車友及現場2000多位民眾大家興高采烈地踏上逍遙慢遊鳳林的活動旅程。





交通部觀光局近年來推動自行車旅遊，今年也是「小鎮漫遊年」，而鳯林鎮除了是台灣第一個取得國際慢城認 證的小鎮，同時也是我們交通部觀光局主推的經典小鎮及客庄小鎮，更特別的是「小鎮漫遊年」中唯一兼具慢城、客庄、經典特色之小鎮，自行車活動主軸「慢活」、「悠閒」，就是要讓遊客感受鳯林小鎮的慢城魅力。

▲活動現場設有高級露營車，提供遊客上車參觀及露營用具展示。



縱谷處郭振陵處長表示，本次活動特別規劃三種不同路線，包含小鎮路線、客庄路線及縱谷米樂園路線，讓參加者依據路線的喜好與體能，進行歡樂的騎乘體驗，其中縱谷米樂園路線騎乘至鳳林遊憩區，場域內設有高級露營車，提供遊客上車參觀及露營用具展示，更提供露營設備伴手禮作為騎乘抽獎使用， 民眾按圖索驥尋找沿途各指定景點和特產店家，進行打卡、闖關、收集戳章、抽獎等趣味活動。

▲民眾按圖索驥尋找指定景點和特產店家，可進行打卡、闖關、收集戳章、抽獎等趣味活動。

參加者中除了有來自在地的親子遊、有高雄全家老少團、更有來自桃園的車隊，來自新店的張繼隆全家福五人一同來參與，也給都市孩子一次難得的花蓮鳳林慢騎漫遊體驗，大家均樂在鳳林漫騎，一起品味在地小吃美食、欣賞音樂表演。