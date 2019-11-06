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康健人壽迎30週年推雙重活動　民眾運動1公里就捐出10元公益愛心金

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▲康健人壽邀民眾參加「騎走十萬里，康健捐百萬」線上數位公益活動。（圖／康健人壽提供）

▲康健人壽邀民眾參加「騎走十萬里，康健捐百萬」線上數位公益活動。（圖／康健人壽提供）

財經中心／台北報導

適逢公司在台成立30週年，康健人壽推出「騎走日」雙重活動，先啟動一個月的線上數位公益活動，並即將在12月7日大佳河濱公園舉辦「康健人壽騎走日」，預計揪3000人用健走與騎自行車運動紓壓，促進身心健康。

康健人壽表示，這兩場活動結合公益，只要參加者每累積1公里運動里程，康健人壽就捐出新台幣10元公益愛心金；完成線上線下總共10萬公里、相當於環台100圈的目標，康健人壽就捐出新台幣100萬元支持HOPE癌症希望基金會，也就是說，民眾多運動、多健康，還能把健康與幸福傳遞給更多需要幫助的人。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，康健人壽提供完整優質醫療保障幫助客戶補足風險缺口，更將服務延伸至預防階段，推出好在康健會員平台讓民眾能輕鬆管理健康，也透過贊助自行車賽事和每年舉辦大型活動，鼓勵大家建立運動習慣，實現身心平衡的全方位健康生活。

邵駿崴表示，今年康健人壽首度結合國人最喜歡的健走及騎自行車，除了將在台北舉辦大型「騎走日」，更推出有趣的線上數位活動，讓所有愛好運動和支持公益的民眾都能參加，不受時間空間限制，運動紓壓的同時也讓自己累積的運動里程轉化為實質關懷。

另外，邵駿崴也指出，康健人壽「360°康健指數」發現，台灣受訪者壓力指數全球第2高，雖然適度的壓力是成長的動力，但長期與過度的壓力除了影響情緒，更有可能會導致慢性疾病，甚至是癌症、心臟病等重大疾病，對身心健康的影響不可小覷。

康健人壽委託天下雜誌進行的「壓力鍋世代大調查」發現，運動是紓壓最有效的方式之一，每週只要運動1小時以上，就能明顯降低壓力讓心情變好，也能降低罹患疾病風險。

 
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