敞篷車繞4.6公里…日皇夫婦即位遊行限定30min　「皇居→赤坂御所」路線曝光

▲日本天皇德仁及皇后雅子將於10日進行即位祝賀遊行。（圖／路透）

記者林瑩真／編譯

受哈吉貝颱風影響，日本天皇德仁即位的祝賀遊行「祝賀御列之儀」延期到10日舉行。日本警方從7日就開始準備，在東京都中心實施大規摸交通管制，預計當天會派出2萬6000名警力。

綜合日媒報導，天皇德仁及皇后雅子將會搭乘敞篷車，在10日下午3時進行祝賀遊行「祝賀御列之儀」，路線從皇居出發，一路經過二重橋前、櫻田門、三宅坂（國會旁）、平河町、赤坂見附，最後通過青山走向赤坂御所，大約4.6公里，約30分鐘就會結束遊行。

雖然遊行僅進行30分鐘，但該路線全都要實施嚴格的交通管制，包括二重橋前的大手町從早上7時至下午4時30分全面禁行；祝田橋交叉路口從早上7時至早上9時、早上11時至下午4時30分；國會正門前到赤坂御所的路線，則是從早上7時至早上9時，以及中午起至下午4時30分為止。

另外，東京首都圈也為此實施交通管制，都心環狀線的竹橋至谷町（上下線）、4號新宿線的西新宿至三宅坂（上下線）都將從10日下午1時30分禁行到下午4時許為止。地下鐵的大手町站、日比谷站、青山一丁目站等出入口暫時關閉。

報導指出，日本警方為此投入將近2萬6000名警力，會負責沿路的維安，避免有人投擲危險物，也會檢查觀眾的隨身行李。另外，日本當局會在9日下午6時30分確定遊行是否能夠舉行，若延期則不限定日子。

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