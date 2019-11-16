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香港衝突延燒校園　英國大學「考量安全和福利」撤離學生

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▲▼香港三罷行動,15日,中文大學,中大,中大二號橋,吐露港公路。（圖／記者游宗樺攝）

▲香港15日於中文大學發生警民衝突。（圖／記者游宗樺攝）

記者馬叔安／綜合報導

隨著香港局勢持續緊張，直到14日已經至少有6所英國的大學要撤離在香港的學生，校方呼籲學生「減少在國外的學習或工作時間，並儘快恢復到英國或通常居住的任何地方」，並建議學生考量自身安全，盡快離開香港，並確保沒有任何學生因這項行動而遭受學業上的損害。

根據英國媒體《The Tab》，由於擔心學生的人身安全，英國的大學將學生撤離出香港，包括沃里克、諾丁漢、阿伯丁、南安普敦、謝菲爾德和愛丁堡等學校都證實，它們正在帶回學生。

沃里克大學的電子郵件中，呼籲學生「訂並安排自己的航班」，校方將會報銷。諾丁漢大學目前在香港有10名學生，將會提供提前遣返服務。愛丁堡大學則告訴學生，「必須優先考量安全和福利」，因為他們將在本學期剩下的時間暫停所有課程。

▲▼香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

▲香港中大校園12日深夜成戰場。（圖／路透）

阿伯丁大學發言人指出，「我們與交換生保持著密切聯繫。正在安排使交換生回國的安排。我們學生的安全至為重要。」伯明翰大學發言人則表示，為學生提供了從香港回來的選擇，「學生的福利仍然是我們最大的關切，我們一直在密切監視香港的發展狀況，這導致許多大學停課。」南安普敦大學發言人則說，正在積極努力遣返目前在香港的所有學生進行安置，交流或學習海外課程。

於此之前，澳門當局13日指出，對相關事件「高度關注」，已向在港就讀的澳門學生發送電郵，提醒學生「提高警惕，注意安全」，高等教育局與多位就讀於香港高等院校的澳門學生代表建立了緊急聯絡小組，以便掌握澳門學生的實際情況。

►校園成戰場　澳門高教局呼籲在港學生「提高警惕注意安全」

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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