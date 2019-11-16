政治世家之爭！斯里蘭卡大選登場　國安與「對中關係」成焦點

▲斯里蘭卡總統候選人戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

斯里蘭卡16日舉行總統大選，共有35名候選人角逐大位，讓選舉票長達66公分才有辦法放上所有候選姓名。對於斯里蘭卡來說，即須面對的除了和中國的債務問題外，今年4月可倫坡發生的連環爆炸案，更讓選民將重點放在「安全政策」上。目前呼聲最高的是前國防部長、在野黨候選人戈塔巴耶．拉賈帕克薩，另一位則是執政黨派出的副主席普雷馬達薩。

現年70歲的戈塔巴耶．拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）與52歲的普雷馬達薩（Sajith Premadasa）皆出生政治世家。戈塔巴耶的哥哥就是前總理馬辛達．拉賈帕克薩（Mahinda Rajapaksa），並曾擔任過國防部長，目前在國內呼聲最高，希望能帶領。普雷馬達薩的父親拉納辛格（Ranasinghe Premadasa）也曾擔任過該國總理。

▲斯里蘭卡總統候選人普雷馬達薩（Sajith Premadasa）。（圖／達志影像／美聯社）



對於斯里蘭卡來說，最棘手的兩個問題就是，今年4月連續爆炸案所引發的國安問題，以及與中國緊張的外交與債務關係。自從造成253人死亡的爆炸案發生後，才結束25年內戰快10年的斯里蘭卡，再度因宗教問題陷入分裂，佛教與穆斯林、基督、天主教的衝突不斷發生。爆炸發生後．當局因沒有採取足夠預防措施，也讓民眾罵聲連連。

斯里蘭卡現任總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）曾中止所有中國的投資計畫，當時的主要原因是投資方的貪污、藐視政府程序等問題，儘管後來在中方調整計畫後，所有項目繼續進行，但兩國關係仍舊緊張。

目前中國是斯里蘭卡最大債權國，讓候選人對中國的態度也成為注目焦點。而戈塔巴耶先前就曾透過顧問科霍納（Palitha Kohona）表示，若是順利當選總統，就會開始修復與中國的關係。

斯里蘭卡總人口約2100萬，有1590萬選民分布在22個選區，投票時間從當地時間16日上午7點至5點結束，預計結果於18日宣布。

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