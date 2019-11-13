台灣大選在即　Google：11/15起廣告平台暫停接受競選廣告

▲為了防堵假訊息流竄，台灣Google決定自2019年11月15日起，Google廣告平台暫停接受台灣候選人的競選廣告。（圖／記者李毓康攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google台灣政府事務及公共政策資深協理陳幼臻今（13）日在官方部落格寫道，隨著台灣總統大選日期接近，台灣Google決定自2019年11月15日至 2020年1月17日這段期間所有Google廣告平台暫停接受台灣候選人的競選廣告。

每回台灣選舉時，總會傳出「抹黑」、「造假」等的言論，也因此台灣Google此次為了2020年台灣總統大選，自本週五開始所有Google廣告平台暫停接受競選廣告。

陳幼臻指出，Google 相信台灣的民主建構來自於眾人彼此間的溝通、討論與包容，共同形成多數人認同的政策，而多元社會的溝通過程中，必須衡量民主價值、政策規範、業者責任、社會觀感等，是一件不容易又很值得細心面對的挑戰。面對不實訊息，雖然Google自今年早在今年上半年開始，便展開多項行動、與各界攜手打擊不實訊息，不過改變需要時間，選舉迫在眉睫，因此才決定暫停接受競選廣告投放。

為了打擊假訊息，台灣Google在台灣做了許多努力，早在今年6月Google便與第三方事實查核組織共同辦理深度事實查核培訓營，且在9月底時還與行政院一起舉辦了《平台工具培訓與事實查核探討》活動，特別邀請台灣事實查核中心及公視《P# 新聞實驗室》節目主持人擔任講師，由兩位講師向80名來自台灣政府各部會的代表分享目前所觀察到的不實訊息現況，以及可供大眾學習使用的深度查核技巧。

透過這場雙向互動的活動，讓行政機關代表共同探討如何在快速變遷的媒體數位化時代，透過各式線上工具向民眾即時傳遞正確訊息。除了由Google講師們現場解析搜尋引擎優化與形象管理方式、擴大觸及與點閱率的影片製作及上傳技術等，台灣事實查核中心諮議委員暨優質新聞發展協會理事長胡元輝教授，亦以第一線經驗探討全球崛起的不實訊息趨勢、案例、概念剖析，以及對台灣社會的警惕。

深度事實查核培訓營學員之一的公視《P# 新聞實驗室》節目主持人方君竹，以「媒體種子教師」身份傳授他在 6 月份參與 Google 活動所習得的查證方式，包括：分析訊息時間、地理位置、消息來源、天氣紀錄、文字線索、數位足跡及以圖搜圖等技巧，幫助與會者瞭解更多元的查核面向。

且此次本次課程除了介紹Google工具外，官方更希望能夠教導逆向追蹤的破假之術，並思考如何透過事實查核作業及運用Google平台的檢舉機制，更有效的對應假訊息議題。