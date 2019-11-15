被爆李佳芬「貴婦團」助買房　曹綺年發聲明回擊：這樣的標準就是閨蜜？

▲李佳芬捲入買屋糾紛。（資料照／記者陳崑福翻攝）



記者許力方／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜深陷南港7200萬元豪宅疑雲，日前周刊又披露，夫人李佳芬和高美蘭、曹綺年等組成「貴婦團」，同年還在內湖買了3000多萬元的工業宅，曹綺年夫妻遭起底具金控背景，加上扶輪社人脈，搭配韓氏夫婦政商關係，一同集資買房。對此，曹綺年15日發布聲明稿反斥「閨蜜」關係，澄清因台肥建造品質出乎預料，不希望大筆積蓄浪費掉遭重傷。

曹綺年15日發布聲明稿，表示進入職場已經超過30年，曾見證台灣經濟起飛，也慢慢累積了經濟能力，買屋自住、小屋換大屋，本來是很多人必經的過程，不過台肥建造的品質超乎她的預料，不希望投入大筆積蓄，換得不愉快經驗的重傷發生。

▲韓國瑜2011年失業期間在南港購入7200萬元豪宅。（圖／記者陶本和攝）



至於和李佳芬的關係，曹綺年澄清，她與李佳芬在韓國瑜就任市長前，僅僅碰面過2次，而且都是在有許多人的場合，「請問，這樣的標準就是『閨蜜』？」另外，她更痛斥周刊捏造新聞，刊登的「每月到五星級飯店喝下午茶」圖文，完全扭曲事實，照片其實是幾年前扶輪社社慶典禮的合照，她根本沒空辦貴婦下午茶。

以下為曹綺年聲明稿全文：

請見諒！我無法在工作時一心二用，突如其來與工作無關的事(除非家人）我一概不予回應，沒有理由，只是要保持工作的品質及對同事的尊重。

我進入職場已三十多年，見証過台灣經濟的起飛，經由努力，也慢慢累積經濟能力。原本買屋自住、小屋換大屋，是很多人必經的過程，這原本是一件很開心的事，但台肥建造的品質卻出乎我的預料。投入大筆積蓄，換得不愉快的經驗，這種重傷，相信不會有人希望發生。

關於與李佳芬女士的關係，我與李小姐在韓市長就任前，就只碰過兩次面，而且都是在有許多人的場合，請問，這樣的標準就是「閨蜜」？

扶輪社友大家就像是一家人，除了聯誼也一起做公益，某報日前刊出所謂的「每月到五星級飯店喝下午茶」圖文，完全扭曲事實，該照片乃是幾年前扶輪社社慶典禮的合照，個人也完全沒空舉辦什麼貴婦下午茶，媒體如此捏造新聞，令人遺憾。

趙先生過去是我們社友，社趙先生過去是我們社友，社裡的公益活動，不曾缺席。他們一家人長年以自身力量關懷社會，默默定期捐款，並支助了多位經濟弱勢醫學院的學生，讓他們專心讀書；同時擔任喜願協會志工，出錢出力為重症病童圓夢。社會上有很多正向新聞值得報導，我只是一個努力工作的小人物，沒有追蹤報導的價值，懇請讓我維持生活的平靜！你們辛苦了！

祈禱上帝愛你們！菩薩保佑你們