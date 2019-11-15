韓營剛嗆完「國家機器」！遭記者打臉「沉默8秒」　尷尬現場影片曝光

記者鄒鎮宇／台北報導

韓國瑜競選辦公室15日針對韓國瑜房產交易紀錄遭公開做出回應，競辦副執行長孫大千認為，他們花費許多時間才將這些資料拼湊出來，質疑媒體為何可以輕易地拿到，「媒體也有必要自清」。沒想到，立刻被現場的記者打臉，韓營瞬間沉默互看約8秒的時間，非常尷尬。

孫大千在「下一位，蔡英文輪妳了」記者會上表示，韓國瑜自36歲開始在台北有「4買4賣」的紀錄，其中鎮江街的房產買賣皆為700萬，板橋的房產轉手賺入1600萬元，內湖及南港的房子分賠290萬元、420萬元，「韓市長夫婦跟很多台灣的夫妻是相同的，他們一步一步地買房子、賣房子、換房子」。

▲孫大千表示，他們查證韓國於房產資訊花費許多時間。（圖／記者屠惠剛攝）



孫大千認為，韓國瑜夫婦應該要跟中華民國每一位國民一樣擁有個人資訊受到保護的權利，但近期卻被有心人士利用媒體抹黑攻擊，「所以我要請各位媒體朋友也幫台灣人民一個忙，這是徹查國家機械是否介入大選最好得一個機會」，希望大家可以仔細觀察哪些媒體刻意炒作，「去質疑這些媒體，媒體也有必要自清，資料是從哪裡來的？是怎麼得到的？」因為他們都需要花費大量時間調查，才能拼湊出當時的房產交易資訊。

▲韓營聽到記者回應後，紛紛沉默、不發一語。（圖／記者張榮恩攝）



韓競辦副執行長許淑華痛斥，「這些資料不是透過記者的採訪就可以取得，到底是哪些人、哪些的單位，透過國家資源的公權力在餵養這些媒體、民代跟這些攻擊手」，「跟各位報告，庶民不叫做貧民，從我們今天看到的資料，就是台灣一般的家庭、一般的夫妻有存款、購屋的正常過程」，強調韓國瑜夫妻沒有使用違法手段。

「我可以來解釋一下，鎮江街的房子資料在哪裡」，《壹週刊》記者立刻起身回應，韓國瑜就任立委到卸任的期間，他所擁有財產資料都被刊載在「公職人員財產申報表」、《監察院公報》、「公職人員財產申報專刊第二期」中，內容也包括李佳芬的土地權狀資訊，這些資料可以在監察院、國家圖書館中尋得。

此話一出，韓營瞬間啞口無言，現場靜默長達8秒，未針對記者的話做出任何回應。主持人何庭歡才立刻點選下一名記者提問，化解尷尬。

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