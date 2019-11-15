▲ 彎腰的力量！八年級生態人熱血，「農拾光」粉絲頁傳農情。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

八年級生的沈仲為是新北市農業局輔導的青農，畢業於輔仁大學生命科學系，有著一顆熱愛自然生態的心，畢業後選擇拾起鋤頭，在淡水地區耕耘著祖父母傳承下來的農地，用友善方式種植美味多汁的文旦，從農這條路對他來說不僅僅是事業，也是親近自然的一種方式。

沈仲為在學生時期，對農業有很深的憧憬，先後在林口與嘉義等地的農場實習，學習友善農法的種植技術及體驗農家生活，畢業後與高中同學張晏銘在祖父母的文旦園，一起讓家鄉的文旦繼續成長茁壯；除了淡水以外，兩人也在林口承租一塊土地，從事養蜂、種植綠竹筍，及火龍果、燈籠果等水果的試種，積極開創更多可能性。

一天農忙結束的歸途，沈仲為見到田裡彎腰割稻的農民，映在晚霞裡的身影，頗似米勒的名畫《拾穗》，以此為發想，兩人創立了臉書粉絲專頁「農拾光」，象徵著彎腰工作默默付出的農民，以及與土地接觸所感受到的動人時光。

▲ 彎腰的力量！八年級生態人熱血。

兩人時常在粉絲專頁中分享自己的工作日誌及種植心得，也撰寫農業知識與生態教育相關的文章，「農拾光」不僅是他們的品牌，也是他們分享生活與傳遞理念的窗口，期望藉由這個管道，讓更多人了解田裡的故事，以及重新認識這片每天所踏的土地。

熱愛生態的沈仲為，對自己農地的生態多樣性也相當有自信，他得意地說，在他們的田裡，可以發現對水質要求很高的台北樹蛙、長腳赤蛙，不僅表示這裡的環境相當好，也代表他們的作物，絕對沒有使用農藥。

沈仲為表示，生態保育憑一己之力是無法做到的，必須要大家一起維護，所以他非常致力於推動生態教育，也將生態保育的理念實踐在自己的農法，因此種出的文旦絕對是安心、安全的。正如「農拾光」的精神，「彎腰，是農夫最溫柔的力量。」沈仲為正在用自己的方式，回饋這片滋養他的土地。

農業局表示，為輔導新農漁民投入農業生產，農業局首創一站式服務措施，從生產、銷售通路、包裝行銷規劃整體輔導措施，開設臉書新媒體行銷課程，讓農民學習把自己的農產品賣出去，帶動當地產業的發展，讓更多青年及新農民加入從農行列。

農拾光：https://www.facebook.com/ilovefarmingtime/

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