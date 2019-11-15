▲ 馬祖東引「小小海巡體驗營」，國之北疆萌童嗨翻全場。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／馬祖報導

馬祖東引中柱漁港14日下午13時許，由海巡署金馬澎分署第十一巡防區統合第一○岸巡隊及第十海巡隊，聯同東引鄉公所、陸軍東引地區指揮部、海軍東引基地指揮部及連江縣警察局東引警察所等單位，共計動員3車1艇45人，共同舉辦「東引小小海巡體驗營」。

「小小海巡體驗營」首次在臺灣「國境之北」藍眼淚的故鄉馬祖東引舉辦，由金馬澎分署副分署長蔡茂埕蒞臨主持，邀請連江縣立東引國民中小學附設幼兒園師生家長等40人參加，活動規劃3大體驗區，內容計有「海洋保育區」海龜泰瑞「小故事大啟發」讀本導讀、「救生救難區」防溺宣導及「圈圈救援行動」救生圈投擲遊戲、「海域執法區」的小小海巡隊長體驗100噸巡防艇艇長與海巡「行動救援車」介紹等。

▲ 小朋友穿上特製「迷你版」海巡安檢服。

以寓教於樂的方式，讓現場師生學童家長認識海巡工作內容及特色外，同時培養學童親海愛海、海洋保育重要性的認知；此外，會場還安排了3個萌味十足的「海巡大寶寶」跟著小朋友一起「活力帶動跳」，讓小朋友們化身小魚徜徉在大海，成為現場矚目的焦點。

小朋友穿上特製「迷你版」海巡安檢服，彷彿就是雄赳赳、氣昂昂帥氣的海巡人員，到各個活動體驗區更是玩得不亦樂乎，現場滿是歡笑；體驗營從場地選定到活動規劃，都是由金馬澎分署第一○岸巡隊同仁精心設計，陪同的家長也滿臉開心的笑容，拿起相機猛拍。

▲ 馬祖東引「小小海巡體驗營」小朋友穿上特製「迷你版」海巡安檢服。

東引國民中小學附設幼兒園帶隊老師們，非常感謝金馬澎分署第一○岸巡隊及第十海巡隊規劃安排此活動，使學童能夠參與如此特別，又具啟發性的活動，對於海巡人員平時工作的辛勞及海洋環境與生態保育重要性有了更深層的認知。活動結束後，所有現場參與活動的人員一起團體大合照，為這難得的相聚同樂留下歷史的見證，同時也為宣揚「國境之北」東引的美，成為最佳的代言人。

金馬澎分署蔡茂埕副分署長表示，臺灣四面環海，海洋與我們有著密不可分的關係，而每位學童都是國家未來的主人翁，是希望的種子，希藉本次活動，能將海洋保育及水域安全知識向下扎根，烙印在所有學童心中，使社會大眾對海巡署的核心任務與工作辛勞更加肯定。

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