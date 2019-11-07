　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飛車衝入蚵子寮港　海巡警消搶救落海男送醫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，11月7日晚上間接獲民眾報案，港區內有人車落海，同時守望人員亦聽覺港區發生巨響，馬上派遣人員前往搜救，研判落水地點後實施水下救援，順利將落水民眾救起，送往國軍高雄總醫院左營分院急救中。

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

7日晚上6時許，蚵子寮漁港安檢所接獲民眾通報，港區內有民眾駕駛汽車不慎落海，副所長黃少東等人1車4員迅速抵達現場，並通報警消等救難單位前來協助，並藉由岸際摩擦痕跡，研判落水地點後，於晚上8時許尋獲該落水民眾，並送往國軍高雄總醫院左營分院實施搶救，並聯繫家屬，釐清人車落海原因。

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南部分署第11岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，勇敢求救並非弱者，循求各類管道援助，生命一定可以找到出路，適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸際發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，將提供各項服務及救助。

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

ET快訊
基隆男遭倒車輾吞！趴地「爆頭亡」消失　驚悚畫面曝光
33歲魯蛇苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　網羨：沒嫁錯
台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飛車衝入蚵子寮港　海巡警消搶救落海男送醫

基隆男遭「倒車輾吞」！他趴地「爆頭慘死」消失　驚悚畫面曝光

彰化逆女家中弒父「水果刀刺頸」！動脈破裂…睡到一半噴血慘死

快訊／台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小

內湖25歲男臥室「開槍轟頭」！頭留彈孔慘死…家人：曾和老婆吵架

快訊／蚵仔寮漁港車輛落海！警消急潛水搶救…1人無呼吸心跳

短裙妹坐彩券行內　運將靠近開淫口「超變態問題」竟伸手掀開

帝王蟹老闆開保時捷洗車…4煞持刀衝刺狠砍！慘「噴血見骨」倒地

影／台中男酒駕噴飛！臉朝下「五官磨平」百萬野馬撞爛　母見屍崩潰

快訊／台中公寓「棉被裹雙屍」　少婦與1歲嬰已有屍斑

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

飛車衝入蚵子寮港　海巡警消搶救落海男送醫

基隆男遭「倒車輾吞」！他趴地「爆頭慘死」消失　驚悚畫面曝光

彰化逆女家中弒父「水果刀刺頸」！動脈破裂…睡到一半噴血慘死

快訊／台中公寓「裹屍案」一床3屍！翻開棉被竟是一大兩小

內湖25歲男臥室「開槍轟頭」！頭留彈孔慘死…家人：曾和老婆吵架

快訊／蚵仔寮漁港車輛落海！警消急潛水搶救…1人無呼吸心跳

短裙妹坐彩券行內　運將靠近開淫口「超變態問題」竟伸手掀開

帝王蟹老闆開保時捷洗車…4煞持刀衝刺狠砍！慘「噴血見骨」倒地

影／台中男酒駕噴飛！臉朝下「五官磨平」百萬野馬撞爛　母見屍崩潰

快訊／台中公寓「棉被裹雙屍」　少婦與1歲嬰已有屍斑

挖出70年前「握武士刀」軍裝舊照！台北男一看驚：爺爺是日本兵

飛車衝入蚵子寮港　海巡警消搶救落海男送醫

世棒12強台灣賽事戶外轉播　陳杰準備肉粽嗨翻球迷

Rosé超短洋裝露「真實腿型」！　零修圖照曝光網驚：我的天啊

22歲女偶像遭爆「勾人夫親密逛街」　變裝約會照挨轟小三…爆哭宣布退團！

美大學購買考生個資　先招生後拒收操控學校率取率

牙齒「謎樣變黃」一年！他尷尬爆…醫一檢查驚呆：是胃癌

被爆交往47任男友「大家都覺得是真的」　陳意涵當面問老公：你相信過嗎？

鯊魚躍出海面搶食30公斤重鯖魚　船員手掌遭鋼絲繩劃傷骨頭碎裂

「5種面相」沒事別惹他們！　「鼻樑起節」愛耍陰招…命理專家：報仇方式意想不到

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

社會熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

百萬野馬撞爛！他「五官磨平」亡…酒測值0.9

超美熟女左胸被路人用力撞　網歪樓：來讓我呼呼

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

即／台中公寓一床3屍　翻開棉被是一大兩小

色翁性侵外傭4次　掰幫解決性需求

謝亞軒飆車撞死人喊賠1千萬　卻說不出怎麼還

假扮通靈老師騙4年　竹北豪宅搜出1.1億

女兒持刀砍殺父親　失血過多不治

即／台中公寓棉被裹雙屍　少婦與1歲嬰已有屍斑

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

她說「只能當朋友」　醒來剩內褲

更多熱門

相關新聞

快訊／蚵仔寮漁港車輛落海！1人已被撈起

快訊／蚵仔寮漁港車輛落海！1人已被撈起

高雄蚵仔寮漁港晚間6時40分許傳出車輛落海的意外事件，警消及海巡獲報後，立刻展開搶救。由於天色昏暗，搶救難度大增，目前已撈起一名沒有呼吸心跳的53歲的林姓男子，現已送送往國軍高雄總醫院左營分院急救，並通知家屬到院指認，但詳細車輛上又多少人還有待確認。

遊艇失去動力海巡協助人船脫困

遊艇失去動力海巡協助人船脫困

海巡北門查緝隊查獲1億元多古柯鹼

海巡北門查緝隊查獲1億元多古柯鹼

婦人跳安平港輕生海巡救人

婦人跳安平港輕生海巡救人

陸船被扣　岸巡弟兄每日餵養

陸船被扣　岸巡弟兄每日餵養

關鍵字：

飛車蚵子寮港海巡警消搶救落海

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

33歲男苦追17歲嫩妹！29年後現況曝光　

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

更多

最夯影音

更多
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面