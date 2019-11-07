飛車衝入蚵子寮港　海巡警消搶救落海男送醫

▲南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，與消人員合力搶救人車落海的男子，送往國軍高雄總醫院左營分院急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部分署第11岸巡隊蚵子寮漁港安檢所，11月7日晚上間接獲民眾報案，港區內有人車落海，同時守望人員亦聽覺港區發生巨響，馬上派遣人員前往搜救，研判落水地點後實施水下救援，順利將落水民眾救起，送往國軍高雄總醫院左營分院急救中。

7日晚上6時許，蚵子寮漁港安檢所接獲民眾通報，港區內有民眾駕駛汽車不慎落海，副所長黃少東等人1車4員迅速抵達現場，並通報警消等救難單位前來協助，並藉由岸際摩擦痕跡，研判落水地點後，於晚上8時許尋獲該落水民眾，並送往國軍高雄總醫院左營分院實施搶救，並聯繫家屬，釐清人車落海原因。

南部分署第11岸巡隊表示，民眾應珍惜生命，勇敢求救並非弱者，循求各類管道援助，生命一定可以找到出路，適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生，若民眾於岸際發生緊急危難事故，可撥打海巡署「118」服務專線，將提供各項服務及救助。

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