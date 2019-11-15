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清潔工被黑衣人飛磚擊頭死亡！　港警「改列謀殺」：已鎖定嫌疑犯

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▲香港一名清潔工在衝突中受傷。（圖／翻攝自Hon Kai C臉書）

▲香港一名清潔工在衝突中受傷。（圖／翻攝自Hon Kai C臉書）

本報訊

本週三（13日）上水近中午北區大會堂有兩批不同政見人士發生衝突，一名70歲食環署外判清潔工在午膳期間取出手機攝錄，頭部遭磚頭擊中重創，即時需送往北區醫院急症室。其後轉送威爾斯親王醫院神經外科後，搶救至昨晚（14日）不治。繼昨日於四時記者會中表示已經鎖定疑人後，警方今日（15日）表示將於大埔新界北總部召開記者會交代案情，並指現時已將該案件從傷人改列謀殺處理。

新界北總區刑事高級警司陳天柱今日（15日）向傳媒交代案情。警方綜合證人描述及網上片段，指示威者在13日下午在上水大會堂，包括龍運道一帶架設路障，以磚頭阻塞道路。有十數名市民在龍運道嘗試清理磚頭期間，與黑衣人一度發生爭執，其後黑衣人離開現場。數分鐘後，約20至30名黑衣人在離開後再次返抵現場，向正清理道路的市民發生肢體衝突，黑衣人先向市民投擲磚頭及鐵支；亦有市民向黑衣人投擲磚頭。此時，一名黑衣人手持磚頭，掟向死者。死者頭部受創，隨即倒地昏迷。從網上片段可見，一名黑衣人向死者掟出磚頭的動作，似乎是蓄意所為；故現時將案件由傷人變為謀殺處理，交由新界北總區重案組隊處理，又呼籲目擊者向警方提供資料。

死者是香港本地人，70歲，任職食環署外判清潔工，相信不屬於任何政治背景和傾向。事發當日他在石屋一帶工作，但不包括案發現場，而現場與他工作的地點相距數百米。他當時正值午膳時間，獨行且只是手持手機拍攝，並沒有與任何人發生衝突。警方強調，將以一切方法調查暴力，將兇徒繩之於法，現時未確認疑犯身份，將重點調查附近閉路電視。

網上片段顯示倒地前　正以手機拍攝兩派衝突

網上片段顯示，事發地點為上水廣場外，有人手持長棍衝向黑衣人，有示威者見狀上前搶奪，雙方其後執起地上轉頭互掟。片段中一名身穿黑衣人士，舉起右手掟磚，該磚塊飛向另一名疑正在用電話拍攝、穿深色外套人士，被掟中人士隨即倒地。另一片段可見多人向示威者掟磚及叫罵，防暴警察到場施放催淚彈，而該名70歲食環署外判清潔工則被發現頭部受傷倒地。食環署早前在回覆《香港01》查詢時曾表示，該名清潔工當時並非在進行清潔工作，主要負責街道清潔工作，工作時間為早上七時至下午四時。

警方昨指已鎖定疑人　政府各部門相繼回應事件

昨日，警察公共關係科高級警司江永祥亦在警方記者會回應事件，指案件已由新界北總區重案組調查，呼籲目擊者與警方聯絡，盡快將兇徒繩之於法。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華亦透露，警方已鎖定懷疑涉案人士，希望能有好結果，當再有消息會向公眾交代。

其後，威爾斯親王醫院發言人確認，該名歲男子因頭部受傷，11月13日由北區醫院急症室轉送該院神經外科 。病人情況持續惡化，於昨日 22時51分離世。院方對病人離世深感難過，謹向家屬致以深切慰問，並會提供可行協助。有關個案會轉介死因裁判官跟進。

自老翁死訊傳出，政府相關部門亦相繼回應。食環署指，署方對受傷清潔工離世深表婉惜，並對事件感到十分難過，已要求承辦商盡快處理勞工保險及補償事宜，亦已得到死者家屬同意，將個案轉介予社會福利署跟進，會與死者家屬保持聯絡，在可行情況下提供一切適切支援。文中亦指，特區政府對暴徒惡行表示憤慨，警方會全力追查，務求將暴徒繩之於法。

特區政府發言人指，11月13日一名食物環境衞生署外判的年長員工，在午休期間懷疑被暴徒投擲硬物擊中頭部，導致重傷危殆，特區政府發言人表示十分難過，正透過服務承辦商聯絡該名員工的家人，並會向他們提供一切適切援助。發言人同時對「暴徒」惡行表示憤慨，警方會全力追查，務求將暴徒繩之於法。發言人續指，「暴徒」一連三天在各區作出極之危險的暴力行為，肆意襲擊其他市民，令人髮指。警方會果斷採取執法行動，回復社會秩序。特區政府呼籲市民保持冷靜和理性，同時應遠離暴力，保障自身安全。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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