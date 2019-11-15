潘恆旭罵「謠言食物鏈」　吳子嘉怒告要他登報道歉…未繳清訴訟費遭駁回　

▲吳子嘉因潘恆旭一句「謠言食物鏈」，提告求償25萬並要他登報道歉，卻因未繳清訴訟費遭駁回，律師表示不是忘了，而是基於「部分考量」。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

目前在韓國瑜競選總部擔任「空軍司令」的潘恆旭，於2019年8月間受訪時，稱黃光芹、楊秋興、吳子嘉是「謠言食物鏈」，引起美麗島電子報董事長吳子嘉不滿，對潘恆旭提告，向他求償25萬並要求登報道歉，卻因沒補繳裁判費遭駁回，吳子嘉委任律師表示，基於「部分考量」才未繳裁判費，是否抗告將再與吳子嘉討論。

韓國瑜參選高雄市長時的政治獻金紀錄，於8月14日曝光，其中有2000萬給了潘恆旭曾任總經理的「旭創意」公司，對此，前高雄縣長楊秋興和潘恆旭爆發口角，互罵「瘋狗」、「絕子絕孫」等語。

潘恆旭8月19日在臉書發文酸，「哭笑不得的真相，黃光芹的消息是楊秋興，楊秋興的消息來源是聽吳子嘉說的」，並於受訪時直批楊秋興、黃光芹、吳子嘉3人組，根本是「謠言食物鏈」，都是道聽塗說、沒證據，更狠酸楊秋興，「指控我洗錢又不敢跟我對賭，以後怎麼交孫子？孫子要怎麼立足高雄？還是要搬離高雄？」

吳子嘉不滿「謠言食物鏈」一說，對潘恆旭提告妨害名譽，要求賠償25萬元並登報道歉，其中25萬元賠償部分，應繳訴訟費2650，登報道歉部分，則要再繳3000元，吳子嘉僅在起訴時繳了2650元，經北院裁定補繳3000元後，仍未繳納，北院依民事訴訟法駁回告訴。

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