向澳洲尋求庇護反被拘留6年　伊朗記者用WhatsApp寫書得獎

▲布加尼的著作No friend but the mountains。(圖/翻攝自Word Festival in Christchurch官方網站)

記者楊庭蒝/綜合報導

出身伊朗的布加尼(Behrouz Boochani)於2013年前往澳洲尋求庇護,卻因為嚴格的移民政策遇上困難,在乘船抵達後馬上被送到巴布亞紐幾內亞島上拘留,一待就是6年的時間沒有離開過一步,他在14日重獲自由前往紐西蘭,未來打算嘗試前往美國或向紐西蘭申請庇護。

布加尼表示,澳洲沒有權力去拒絕來到這裡的人,整個移民政策本身就是一個很大的歧視,許多同船到達的人,他們現在卻過得好,如果有計畫要尋求庇護的人,直接繞過澳洲到紐西蘭,會是更好的選擇。

布加尼於2013年7月到達澳洲的聖誕島,同月時任總理陸克文(Kevin Rudd)誓言,乘船抵達的尋求庇護者不會在澳洲定居。隨後布加尼就被送往澳洲上方的巴布亞紐幾內亞島上拘留。

在被拘留的這段時間,曾是記者的布加尼透過通訊軟體WhatsApp寫下一本書,還獲得2019年澳洲維多利亞文學獎(Victorian Prize for Literature),他也受到基督城文字節(Word Festival in Christchurch )的邀請,在11月底應邀參加活動。

國際特赦組織(Amnesty International)在聲明中表示,會贊助布加尼的一個月效期訪客簽證費用,並呼籲澳洲政府釋放仍被拘留在巴布亞紐幾內亞島上的數百人。