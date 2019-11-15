向澳洲尋求庇護反被拘留6年　伊朗記者用WhatsApp寫書得獎

▲布加尼的著作No friend but the mountains。（圖／翻攝自Word Festival in Christchurch官方網站）

記者楊庭蒝／綜合報導

出身伊朗的布加尼（Behrouz Boochani）於2013年前往澳洲尋求庇護，卻因為嚴格的移民政策遇上困難，在乘船抵達後馬上被送到巴布亞紐幾內亞島上拘留，一待就是6年的時間沒有離開過一步，他在14日重獲自由前往紐西蘭，未來打算嘗試前往美國或向紐西蘭申請庇護。

布加尼表示，澳洲沒有權力去拒絕來到這裡的人，整個移民政策本身就是一個很大的歧視，許多同船到達的人，他們現在卻過得好，如果有計畫要尋求庇護的人，直接繞過澳洲到紐西蘭，會是更好的選擇。

布加尼於2013年7月到達澳洲的聖誕島，同月時任總理陸克文（Kevin Rudd）誓言，乘船抵達的尋求庇護者不會在澳洲定居。隨後布加尼就被送往澳洲上方的巴布亞紐幾內亞島上拘留。

在被拘留的這段時間，曾是記者的布加尼透過通訊軟體WhatsApp寫下一本書，還獲得2019年澳洲維多利亞文學獎（Victorian Prize for Literature），他也受到基督城文字節（Word Festival in Christchurch ）的邀請，在11月底應邀參加活動。

國際特赦組織（Amnesty International）在聲明中表示，會贊助布加尼的一個月效期訪客簽證費用，並呼籲澳洲政府釋放仍被拘留在巴布亞紐幾內亞島上的數百人。