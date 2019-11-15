酒店啪啪女看到警察嚇到漏尿了　檳城「日落洞」掃黃抓10人

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▲泰國女子賣淫被查獲，竟被嚇到當場漏尿，圖為示意圖。（圖／達志影像）

實習記者周依儒／綜合報導

馬來西亞檳城的警方13日晚間根據可靠情報，帶領反風化、肅賭及私會黨取締組前往日落洞（Jelutong）附近的酒店突擊賣淫嫌犯。但沒想到當警方破門而入後，房間裡的泰國籍賣淫女子竟被嚇到當場噴尿，讓警方超尷尬。

根據《中國報》報導，當警方來到房間門口敲門要求檢查時，泰籍賣淫女子仍不願開門配合，員警在房門外等了將近1小時，途中也不停勸說開門配合盤查，但該名女子仍然不理會，持續在房間哭泣。無可奈何的警方最後只好硬闖進去，但沒想到進去後，賣淫女子除了一臉驚慌外，更被嚇到直接穿著褲子漏尿，讓警方也十分傻眼。

檳城警方表示，除了這名泰國籍女子外，他們也在同家酒店的其他房間內，分別逮捕了5名泰籍、2名印尼籍和2名越南籍的女子。這些女子的年齡都介於22歲到30歲之間，警方也在她們「工作」的房間內查獲數十個保險套和潤滑劑。

除了「工作」用具外，警方也在現場發現一些現金，他們推測這些現金應該是賣淫女子在最近拿到的「薪水」。警方將這10名女子逮捕，以馬來西亞刑事法典第372條的賣淫調文調查此案。馬來西亞移民局近來也大規模掃黃，為的就是防止跨國賣淫。