明年大學招生　交大電機、清大材料、台大材料二類指考名額大增

▲教育部今天公布「109學年度日間學士班各院、系（組）、學位學程新生招生名額分配核定表」。（圖／記者周宸亘攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（31日）稍早公布109學年度日間學士班各院、系(組)、學位學程新生招生名額分配核定表。根據教育部資料顯示，明年名額共計10萬5697人，個人申請占52.20％、繁星推薦占15.21％、考試分發占23.06％。

升學輔導專家劉駿豪分析，今年招生名額和109年其實差異不大，一類組維持考試分發名額高過甄選名額。二類組則和一類組顛倒過來，二類組是甄選名額遠高於考試分發，尤其部分熱門校系。

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▲教育部今天公布「109學年度日間學士班新生招生名額分配核定表」，明年名額共計10萬5697人。（圖／記者林敬旻攝）

劉駿豪舉例，交大電機系考分名額從10人增為48人、清大材料從去年名額10個名額今年變21個、台大材料則從8個增到15個、台大機械從24名增加到42名、台大化工也從去年20個增加到32個，整體來說招生名額都比去年微幅提高。但針對三類組部分，劉駿豪分析，熱門的醫科除了台大外，私立大學傾向將名額壓在甄選。

劉駿豪總結，從今年數據可看到，在教育部的要求下，考試分發不會被消滅，指考依舊存在，但108課綱今年正式上路後，到111學年度考招相應調整，指考將轉型為分科測驗，到時候考試分發名額是否會設出「下限」，值得持續觀察。

教育部高等教育司司長朱俊彰也說，整體招生名額和去年持平，對於個別學系若有極端偏低或偏高的情況，也做了一些改善，希望各學系能維持多元管道的精神。朱俊彰也說，教育部目前的策略，是以各校每年招生表現作為減招依據，因此今年度學生人數的減少，會在明年度的大學名額中展現出來。

