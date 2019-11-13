網議公務員「40歲才年薪百萬」算窮！他曝巔峰…做到50爽翻：拿百萬等退休

▲許多人畢業後，會選擇考國考當公務員。（示意圖／stocksnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人想要有穩定的工作，會選擇考普考、高考等考試，畢竟公務員有「鐵飯碗」的稱號。一名網友就在PTT上問卦，討論關於公務員的薪水，說他看了一篇文章，底下很多留言，說40歲年薪才百萬很窮，想了一下身邊真的有朋友是這樣，讓他忍不住問，「公務員基本上只能算窮人嗎？」

這位網友在PTT貼文問卦「公務員基本上只能算窮人嗎？」文中表示，他看了一篇文章，底下很多人留言，說40歲年薪才百萬很窮，就想到一個朋友，「他25歲考上公務員，現在年齡也差不多40歲了，年薪也約只有百萬而已」，忍不住問網友，「當一般的公務員是不是就注定只能當窮人？」

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看到貼文後，不少網友直呼至少不會餓到，「就……餓不死」、「贏過至少40%的人了」、「除非爬的夠高或有特殊加給，否則就那樣」、「薪資表都在網上讓你查了，是能多有錢」、「公務員本來強的就不是薪水」、「公務員沒升職基本上就做功德」、「就吃不飽餓不死的職業而已，收入只有薪支的話是能多有錢。」

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▲許多人都想要一份鐵飯碗工作。（示意圖／Pixabay）

不過也有人認為，「公務員的價值在越老越值錢，你各位是隨時等中年失業」、「公務員本來強的就不是薪水，是工時穩定無壓力，然後穩穩做到退休，根本沒幾個職業能像這樣，一堆年薪高的是靠加班加出來的」、「沒業績穩定過每一天就樂勝很多職業」、「很窮還一堆人搶著考哦？」

另外，有位網友也在PTT回文，直說有些人很喜歡講起薪，「我印象中喜歡談起薪的通常未出社會，或是剛出社會工作」，接著說公務員7項保底真的算很保守，有些到8等主管不難，「我看到7頂等退的，要不就爽位，外加也不缺錢，要不就能力只到那了。」

這位網友並用朋友的經驗分享，曝光公務員最爽的一點，「我同學今年高考第10年，已經是8等主計主任，又在離島加給18000，目前月薪85000多（離島加給第10年為10000+20趴本薪）」，說公務員最優的時候在50-65歲，「私企這階段最擔心被裁或體力不支，但公務員這時反而最權高有地位」、「拿著100-130萬年薪穩到退休，其實是很不錯的。」

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