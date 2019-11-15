情慾女作家爆料遭男星強吻...他第1次見面說要過夜：抱住我舌頭伸進來

記者羅志華／台北報導

資深藝人班鐵翔於2016年結婚時，遭前女友爆料吃軟飯劈腿，重創他與新婚妻的感情及形象，不料情慾女作家「香娜」（本名徐尚懿），再加碼爆料2014年與班鐵翔離開酒吧時遭強吻，讓班鐵翔氣得於2019年7月提告求償300萬元。北院11月15開庭，班鐵翔本要傳喚蔣姓酒吧老闆作證，但對方不克前來，本案將於11月27日續審。香娜於庭外再度描述遭強吻的過程，「他那時抱住我，舌頭直接伸進來，我把他推開，他又抱上來…」。

▲情慾女作家香娜（本名徐尚懿），提到2014年遭班鐵翔強吻，「他那張充滿鬍渣的嘴貼上來，我真的…」。（圖／記者羅志華攝）

香娜於庭外表示，她2014年時接演戲劇，對表演產生興趣，便找上擔任表演班老師的班鐵翔，希望能精進演技，同年10月下旬，班鐵翔約香娜到酒吧看他演唱，2人第一次見面，結束時班鐵翔也很紳士地送她回家。

不料2人接近香娜家時，班鐵翔突然表示不想回家，要跟香娜過夜，香娜當時嚇了一跳，趕緊問「班老師，妳不是有女朋友嗎？」，班鐵翔回覆最近跟女友處不好等等…，就在香娜想說這位「長輩」只是喝醉，要勸他回家時，班鐵翔竟直接抱上來，舌頭更直接往香娜的嘴伸進去，讓她嚇得趕緊推開，班鐵翔卻又抱上來…，她才倉皇地逃回家裡。

香娜表示，原以為班鐵翔只是個長輩，把他當自己的阿公看，沒甚麼防備心，不料竟在自家樓下遭他強吻，更因顧忌班鐵翔在演藝圈的資歷，沉澱一段時間後，才找了熟識的女記者，幫忙打聽班鐵翔的為人，直到2016年班鐵翔因結婚遭前女友爆料躍上版面，才讓她又重新提起遭強吻一事。

班鐵翔委任律師於10月18日出庭時表示，班鐵翔遭香娜爆料後，原想息事寧人，不料風波越演越烈，才終於在2019年7月時提告，並求償300萬元。本案將於11月27日續審，將傳喚蔣姓酒吧老闆作證。

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