賣餿水油給強冠公司！　惡劣油商郭烈成更二審加重改判20年

▲引爆黑心油事件的地下油行業者郭烈成。（圖／東森新聞）

記者徐愷昕／綜合報導

地下油行業者郭烈成（現改名郭盈志）及員工施閔毓被控販售黑心油給「強冠公司」案，高雄高分院更一審認定郭男犯違反食安法等8罪，合計判刑19年4月。最高院5月23日發回更審後，高分院15日上午更二審撤銷原判決，將郭男依違反食安法等8罪，各處2年2月至2年11月不等有期徒刑，合計重判20年，全案仍可上訴。

據了解，屏東縣某老農夫發現郭烈成在附近購地設「地下油廠」，因惡臭難聞，多次向屏東縣政府檢舉無效後，改為自行蒐證，直到2013年8月間找上臺中市政府警察局報案，員警2014年4月轉請屏東地方法院檢察署指揮偵辦。屏檢發動搜索後，才發現郭烈成與員工施閔毓，利用回收的餿水油、皮革廢油、屠宰場殘渣混製成食用油販售，這批黑心油品流向高雄「強冠」和屏東「進威」等知名油廠，並販售給全台285家下游廠商，不法獲利超過4千萬元。

高雄高分院更一審認定郭男犯幫助違反食安法等8罪，合計判刑19年4個月。案經上訴，5月最高法院審理後，認為郭男所為，應該屬於販賣假冒之食品原料，但原判決卻論以「幫助犯」（意指郭主觀上有幫助的犯意），這部分無法確定，因此撤銷原判，發回高雄高分院更二審。

高雄高分院二審審理過程中，郭男透過委任律師表示，願意承認客觀上有罪的部分，但主觀來講他身為油商，其實在乎的只是自己的油能否賣出，至於下游廠商要如何使用他並不會特別留意，對他而言，他只是剛好是強冠公司的上游廠商，所以「加重詐欺罪」的部分未必形成故意，認為原審判決太重，盼法官從輕量刑。

法官審酌，郭男收購劣質油煉製，又強冠負責人葉文祥、副總經理戴啟川等人，明知郭販賣的油是來源不明的劣質混和油，不可供人食用，仍持續購買，加以精煉後混製成「全統香豬油」等產品，讓郭取得650萬餘元的不法獲利，最後將郭男依幫助犯加重詐欺、食安法等共8罪，合計重判他20年有期徒刑，全案仍可上訴。

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