快訊／魏應充上午報到入監！「程序不完備」　北檢：暫緩執行

記者劉昌松、莊智勝／台北報導

頂新前董事長魏應充2018年底才因混油案服刑出獄，又因下屬把未經檢驗合格的油品，精煉為食用油在台販售，被依違反《食品安全衛生管理法》等26個罪名判刑定讞，其中7罪共被判刑5年9月。稍早彰化地檢署囑託北檢將魏帶回執行，但疑似因「程序不完備」，因此北檢表示暫緩執行，將待程序完備後，再通知魏應充到案執行入監。

▲魏應充15日上午到台北地檢署報到入監，但卻因「程序不完備」宣布暫緩執行。（圖／記者劉昌松攝）

魏應充2017年7月間，因使用棕櫚油混橄欖油等油品販售，被依詐欺等罪判刑2年入監，2018年12月獲准假釋出獄後，致力公益，還號召重組職棒味全龍隊，這次2度入獄前，還在臉書上傳「時時刻刻 心心念念 味全龍」的影片，味全龍前總教練徐生明遺孀謝榮瑤、球星張泰山、現任領隊吳德威等人紛紛表達聲援。

魏應充這次入獄是因為被控從2012年起，指示下屬從越南進口未經檢驗合格的飼料用油，精鍊製作成食用油販售，最高法院11月駁回全案部分上訴，魏被控違反《食品安全衛生管理法》等26個罪行確定，其中7罪不得易科罰金，總刑期達5年9月，其餘19罪均得易科罰金。

原本魏應該要到起訴混油案的彰化地檢署報到入監，魏表明希望就近報到，彰檢日前囑託台北地檢署代執行，北檢檢察官通知魏在15日上午10點前到案，確認人別身分後，即搭囚車發監執行；但稍早卻傳出意外插曲，疑因囑託代執行「程序不完備」，因此北檢表示暫緩執行，將待程序完備後，再通知魏應充到案執行入監。而魏應充得知消息後，稍早也已搭乘自家車輛先行返家。

彰化地檢署指出，在囑託台北地檢署執行後，同時以最速件函請台灣高等檢察署台中檢察分署向台灣高等法院台中分院提出合併定刑聲請，至今（15）日尚未收受裁定，待收受裁定後將擇期通知受刑人魏應充到案執行。

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▼魏應充入監暫緩執行，稍早搭車返家。（圖／記者劉昌松攝）