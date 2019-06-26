網路謠言、假新聞猖獗！隨手轉發分享都可能讓你成為幫兇

▲網路發達、社群媒體興起，假新聞也隨之快速傳播，一個轉發或分享都可能讓你成為幫兇！（撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

「要贏就是要搶快，沒有搶先，觀眾就跑走了，我們輸快訊就是慢而已！」、「你們老是做那些膚淺表面的新聞騙觀眾，然後高那個0.01的收視率就很開心，有什麼意思！」台劇《我們與惡的距離》讓觀眾得以一窺新聞台的運作過程，幾句台詞也道出了，正在你我生活中持續上演的媒體亂象。



▲台劇《我們與惡的距離》道出了台灣媒體亂象。（圖／翻攝自《我們與惡的距離》臉書）

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2018年9月燕子颱風侵襲日本關西，上千名旅客受困機場，網路瘋傳台灣駐大阪辦事處辦事不力，引發批評聲浪，主流媒體未盡查證責任，相互引述報導，謠言雪球越滾越大，導致大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，也再度喚起社會大眾，對假消息猖獗的警惕。



▲2018年9月燕子颱風襲日，吹起「關西機場之亂」。（圖／翻攝自華視新聞）

再把時間推回2014年，頂新越南油案鬧得沸沸揚揚，民眾罵得越兇、新聞追得越勤！幾家媒體在報導中以回收油和餿水油照示意，冒泡噁油的恐怖畫面，直到現在還深植民心。文化大學新聞系副教授莊伯仲，對此表示：「就外在來講，有一個非常強大的氛圍，就是群情激憤！因為當時確實發生了幾起食品安全的案件，民眾看到照片這麼怵目驚心，覺得很有視覺效果，接收到之後不管三七二十一，也是先傳出去再說，所以就造成這樣的一個烏龍事件！」



▲媒體在『頂新越南油案』報導中以冒泡噁油照示意。（圖／翻攝自東森新聞）

媒體搶快趕頭條，不但沒有多方求證，還以聳動標題或示意畫面，來衝高收視點閱率，反而容易誤導民眾，錯誤資訊就會變成假新聞。佛光大學傳播學系助教盧慶雄認為：「為了要搶快、為了要趕快出去，以前我們在新聞台的時候，我們說有畫面嗎？沒畫面先報乾稿，不然先跑馬！畫面還沒有回來，我先調資料畫面，你調資料畫面的時候，就很容易去調到假的畫面。」



▲佛光大學傳播學系助教盧慶雄認為，示意畫面聳動容易誤導民眾。（圖／記者吳杰澄攝）

事實上頂新越南油案，早在一審時就確定了與餿水油、回收油和地溝油無關，財團法人食品工業發展研究所的油品檢驗報告，也進一步證實，越南進口的豬油，是符合規範的食用級原料油，然而5年半過去了，幾張與頂新無關的噁油照，卻仍在網上瘋傳。莊伯仲說：「媒體是有澄清，不過它呈現的方式跟內容，是不成比例的！就好比說你在大街打人，卻在小巷道歉一樣。」盧慶雄更強調：「網路可以分享，而且網路存在它就是永久的，一旦出現它就永久在那裡，你也沒有辦法讓它消失。」

▲▼『頂新越南油案』在一審就定調：與劣油無關。（圖／翻攝自頂新油品懶人包）



新聞畫面張冠李戴，文字敘述誇大、煽情，甚至出現戲劇化的揣測，類似事件層出不窮，不但影響社會風氣，也讓媒體公信力降低，更對被報導者造成難以抹滅的傷害！「媒體如果有做到消息來源、查證動作，還有平衡報導的話，或許可以把傷害降到最低！」莊伯仲認為，歸根究柢還是媒體要做好把關的動作；而盧慶雄則呼籲閱聽大眾，要有媒體識讀，他說：「看到新聞，第一要存疑，第二轉發前必須求證。」



▲文化大學新聞系副教授莊伯仲認為，歸根究柢還是媒體要做好把關的動作。（圖／記者吳杰澄攝）

網路發達、社群媒體興起，假新聞也隨之快速傳播，一個轉發或分享，都可能讓你成為幫兇！不過謠言止於智者，只要多花點時間理性思考、主動查明，你我都能成為不實訊息的守門員。