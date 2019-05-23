引爆黑心油事件　業者郭烈成判刑19年4月遭撤銷發回





▲引爆黑心油事件的地下油行業者郭烈成。（圖／東森新聞）

記者吳銘峯／台北報導

地下油行業者郭烈成（現改名郭盈志）及員工施閔毓被控販售黑心油給「強冠公司」案，高雄高分院更一審認定郭男犯違反食安法等8罪，合計判刑19年4月，另外施男則判刑1年8月。案經上訴，最高法院23日將郭男犯案部分撤銷發回更審，另外施男犯案部分則駁回定讞。

本案因屏東縣某老農夫發現郭烈成在附近購地設「地下油廠」，因惡臭難聞，多次向屏東縣政府檢舉無效後，改為自行蒐證，直到2013年8月間找上臺中市政府警察局報案，員警2014年4月轉請屏東地方法院檢察署指揮偵辦。屏檢發動搜索後，才發現郭烈成與員工施閔毓，利用回收的餿水油、皮革廢油、屠宰場殘渣混製成食用油販售，這批黑心油品流向高雄「強冠」和屏東「進威」等知名油廠，並販售給全台285家下游廠商，不法獲利超過4千萬元。

事發後震驚社會，接連引爆一連串黑心油事件。而檢方也對郭男、施男與強冠公司負責人葉文祥等人，提起公訴。其中葉文祥涉案部分，最高法院2017年9月間將葉文祥判刑17年、5年（可易科罰金）定讞，是目前相關食品安全案件中，判刑最重的被告。

至於郭男、施男涉案部分，高雄高分院更一審認定郭男犯幫助違反食安法等8罪，合計判刑19年4月，另外施男則判刑1年8月。案經上訴，最高法院審理後，認為郭男所為，應該屬於販賣假冒之食品原料，但原判決論以「幫助犯」，自非允當。另外所謂「幫助犯」，主觀上應有幫助犯罪之犯意，郭男明知強冠公司購買劣質油脂用以製造食用油品，雖然他未參與強冠公司製造食用油的行為，但他主觀上對強冠公司製造假冒食用油品，是否也在他的主觀犯意內，原判決未予以釐清就論為「幫助犯」，亦有違誤，因此撤銷原判，發回高雄高分院更二審。

郭烈成違反食安法部分撤銷發回更二審，而他先前就因遭檢警查獲地下油行內藏有改造槍枝1把及子彈3顆，遭判刑3年6月定讞，已於2016年11月間入監服刑。

