獨／何韻詩來台手機驚爆遭監控　當她司機的東吳大學副教授喊冤

▲東吳大學法律系副教授胡博碩捲入何韻詩手機遭監控疑雲PO文澄清。（圖／翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

今天有媒體報導關於香港反送中藝人何韻詩來台時，手機遭身邊的人加裝間諜程式，報導繪聲繪影，但警方和移民署接受媒體詢問都否認聽聞上情，13日上午，何韻詩來台當她司機的胡姓網友透過臉書嚴正澄清、駁斥報導，「分明是胡說！」「何來台當天的司機是我，我怎麼可能拿手機去給這個徵信社莫名其妙的人啊！」「更何況我根本拿不到她的手機」質疑報導根本捕風捉影，也未向他查證。

這名網友引述該週刊的報導內容：「A小姐透露，委託人告訴他們：『上面交代，說有人會把跟監對象的手機交給我們，要我們在手機裡加裝間諜程式』，果然，我們開始跟監幾個小時後，何韻詩的司機就利用空檔，拿了一支iPhone給我們，看起來是女生用的，我猜應該是何的手機。不久之後司機又拿了另一支手機給我們，我們安裝完畢就交還給司機。」

胡姓網友質疑，何韻詩9月來台時他擔任司機，他不可能幫忙拿手機去給徵信社業者，「更何況，我根本不可能拿到她手機」；胡姓網友質疑，報導已經侮蔑他的名譽，更質疑寫稿的人根本沒有進行查證。

而這名PO文胡姓網友，就是現任東吳大學法律系副教授胡博碩，胡經常幫基層勞工工作權、校園霸凌等人權問題發聲，常年關注台灣社會人權問題，形象相當正面並富有正義感，如今卻因週刊報導捲入何韻詩手機遭植入木馬疑雲，堪稱無妄之災。

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