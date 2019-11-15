蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳一併推出

▲郭明錤推估iPhone SE2將會在明年三月底發表。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／綜合報導

近來頻頻為印刷電路板股票叫好的天風國際分析師郭明錤，日前再度發表最新報告，看好鵬鼎控股／臻鼎本季成長，理由是新款iPad Pro、iPhone SE2與iPhone 11顯著推升蘋果明年第1季營收與獲利，明年擴大資本支出，也推動相關印刷電路板廠商營收動力。

歸納郭明錤近來的預測，包括平價版 iPhone SE2搭載4.7吋螢幕，與採用3D感測功能、配置雙鏡頭主相機的全新一代 iPad Pro 平板，這兩款非常具有指標性的新品，推估將會在明年三月底正式對外發表。此外，如果再加上目前的iPhone 11 ，將有望為蘋果上半年度的營收獲利，帶來一波銷售成長動能。

而平價版 iPhone SE2 主要規格包括，A13處理器、單鏡頭、內建3GB記憶體、4.7吋螢幕。機身可能會有太空灰、銀白與紅色共三種顏色，預估售價399美元（約新台幣12,280元）。

另外，郭明錤預計最快將於明年和平價版 iPhone 同步亮相的旗艦級新iPad Pro，最大的升級亮點就是搭載新型的3D感測元件與雙鏡頭主相機，將為iPad Pro 帶來更強大的AR擴增實境應用功能與攝影拍照功能。

郭明錤認為，新款 iPad Pro、iPhone SE2 及 iPhone 11 的銷售成長，將推動明年第一季鵬鼎控股／臻鼎營收帶來動力。展望全年，成長驅動來源包括 1.新應用：如高單價mini LED背板與ToF模塊軟板；2.新技術：2020年開始成為Apple新5G LCP軟板供貨商，可望成為Apple第二大LCP軟板供貨商；3.規格升級，例如更大的SLP、設計更複雜的MPI軟板。

臻鼎-KY(4958)今天早盤下跌超過1％，來到137.5元。

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