想買蘋果新Mac Pro請準備18.4萬！美國官網已秀售價5999美元　12月上市

▲蘋果Mac Pro將在12月推出。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

蘋果新品最近先後陸續亮相，而採用全新設計的新款Mac Pro，也將在下個月正式上市，美國官網已經秀出販售價格為5,999美元起（約新台幣18萬4千元），不過，台灣官網目前還沒有報價，果粉還要再等等。

新版Mac Pro效能強大，最高可選Intel全新XEON 28核心處理器，以2933MHz運行 ，和AMD Radeon Pro Vega II GPU，擁有12個DIMM插槽（支援6通道），可以達成最高1.5TB 的DDR4 ECC記憶體。除此之外，Mac Pro帶有8個PCI Express插槽，讓使用者可以選用不同的擴充套件。

蘋果表示，Mac Pro功率達300W，內建三個風扇，確保其有效散熱，並具有「最先進的散熱架構」，可讓處理器「始終不受限制地運轉」。

Mac Pro基礎為8核心Xeon處理器、32GB記憶體256GB SSD及AMD Radeon Pro 580X GPU，主機售價5,999美元起。

此外，蘋果還會發布Pro Display XDR顯示器，這也是史上第一部 32 吋 Retina 6K 顯示器。其亮度最高可達 1600 尼特，對比度可達驚人的 1,000,000:1，更具備超寬廣觀看角度。全新登場的Apple Pro Display XDR，同時象徵著蘋果將重新回歸獨立顯示器市場。