Apple考慮2020推套餐方案　把Apple News +、Apple TV +和Apple Music綁一起賣

▲Apple考慮在2020年前推出捆綁它們一系列串流服務的方案 。（圖／取自Apple官網）

記者謝仁傑／綜合報導

根據彭博最新的報導，知情人士表示，蘋果正考慮在2020年前推出套裝方案，把一系列串流服務綁在一起，包括新聞頻道Apple News +、串流影音平台Apple TV +和Apple Music，以吸引更多用戶。

將這些服務打包在一起收費，似乎是有效的，先前亞馬遜憑著「Amazon Prime」取得成功，將客戶鎖定在同一種設備生態系統中，創造固定的收入來源，並提供大量的增長機會，例如提供不同收益的訂閱級別。

隨著智慧型手機市場的成長逐漸走向停滯，蘋果正在尋求通過銷售新聞、音樂、影音與其他線上訂閱的服務，來尋求成長。現在有四個主要的多媒體訂閱：Apple News +、Apple TV +、Apple Music和Apple Arcade。

本月Apple TV +正式上線，以每月4.99美元（台灣定價每月170元）的價格推出提供串流訂閱服務，其中包括Jennifer Aniston和Jason Momoa等明星的節目。同時，它們提供一年免費的方案給採購新機產品的使用者，以及訂閱Apple Music的學生。Apple Music針對學生提供每月新台幣70元的方案，個人方案每月150元，家庭方案每月240元。

▲本月推出的Apple TV+，包含許多巨星如Jason Momoa《末日光明》的作品 。（圖／Apple提供）

Apple News +於3月首次亮相，每月支付10美元（新台幣305元），訂戶就可以任意瀏覽數十種刊物如《紐約客》、《GQ》和《People》，以及主要報紙如《華爾街日報》和《洛杉磯時報》，它被稱為是「新聞的Netflix」。依照合約，蘋果可以分到其中一半收入，其餘的由媒體分得。

不過，知情人士表示，廣告商對Apple News +的興趣減少了，因為Apple的限制數據政策，使廣告商的行銷人員很難針對特定讀者，一些發行商還希望蘋果共享有關訂戶的數據，例如電子郵件地址，讓他們可以用來出售其他產品。

另外，據透露，如果蘋果將Apple News +與Apple TV +、Apple Music等推出整包訂閱服務，那新聞業者或出版商所獲得的利潤將大幅降低。彭博報導，一些媒體高層表示，到目前為止，他們從Apple News +收到的款項少於預期。

但也有一些新聞業高層仍對Apple News +的進展感到滿意。《洛杉磯時報》執行編輯Norm Pearlstine，在一份聲明中表示：「至今財務業績仍符合我們的預期，我們對它將在未來將會持續增長抱持樂觀。」。

蘋果與媒體公司合約裡有提到，若媒體公司對此不滿意，有權在一年後從Apple News +中撤出雜誌或報紙。

▲Apple News+ 提供訂戶數十種刊物及報紙的閱讀權限。（圖／取自Apple官網）

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