聲林歌手在家飆唱嗨翻了！聲寶新一代4K電視把客廳變K歌包廂

▲聲寶新一代4K智能聯網顯示器，把客廳變成K歌包廂，讓搶先體驗的聲林之王歌手，都唱得域霸不能！（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者胡至欣／採訪報導

「聲寶，我愛聲寶，人人都愛用聲寶，聲寶，我愛聲寶，聲寶的產品樣樣好！」家電大廠聲寶SAMPO年度新品發表會盛大登場，不但請來聲林之王歌手助陣炒熱氣氛，更邀請到2019年金馬電影大師~以《影》開啟電影新色域的台灣調光大師曲思義，分享聲寶QLED試用心得：「家裡你可以看到不管是影像或聲音，你都會感覺到，就像我們在電影院看到那種聲場效果了，所以我覺得現在的消費者，已經非常幸運了！」



▲台灣調光大師曲思義(右一)，現身分享聲寶QLED試用心得。（圖／記者姜國輝攝）

聲寶頂級旗艦4K QLED量子點顯示器，擁有Colour-native生動光顯色技術，並支援杜比視界，亮階鮮明暗階深邃，主打沉浸式的視覺感受，把客廳變成家庭劇院，提供消費者最高CP值影音享受，聲寶集團總裁陳盛沺強調：「它的黑白特別分明、彩色特別鮮豔，這一般是在高級電視上才有，可能一台要10幾萬，我們這個是平價的，可是可以表現出同樣的效果！」



▲聲寶集團總裁陳盛沺大推自家頂級旗艦QLED顯示器。（圖／記者姜國輝攝）

同時聲寶也推出新一代4K智能聯網顯示器，讓客廳再搖身一變成為K歌包廂。「這次推出有卡拉OK功能的電視機，最主要是希望讓家庭的感情，再更加地融洽，把小孩帶回到自己的客廳來！」聲寶總經理許經朝表示，電視本身就內建美華卡拉OK，同時搭載新轟天雷音效技術以及杜比音效規格，無須外接音響設備，就能進行線上串流歡唱，讓搶先體驗的3位「聲林之王」歌手，都唱得欲罷不能！



▲聲寶新一代4K智能聯網顯示器，讓客廳搖身一變成為K歌包廂。（圖／記者姜國輝攝）





「聲林之王2」選手蕭名棻說：「我自己覺得唱起來，因為我自己的聲音都聽得滿清楚的，所以唱起來就是很舒服！」

「聲林之王2」選手劉學甫說：「有的時候一些很high的歌，需要大聲一點，它音量都很夠用！一般自己家裡電視，就是感覺沒有那麼充足！」



▲聲林之王歌手鄭可強(左起)、蕭名棻、劉學甫搶先體驗聲寶新品。（圖／記者姜國輝攝）

「聲林之王」首屆人氣王 鄭可強說：「剛剛唱完聲響效果跟畫面，我覺得都很好之外，應該是說這個電視在家裡面，你找朋友來家裡就好啦！就大家在家裡同樂，然後你想幹嘛就幹嘛，這樣很放鬆！然後它顏值也滿高的，就是說它的電視整個邊框設計都很有科技感，然後看起來都很不錯！」



▲▼PICO PURE洗衣機與ARKDAN清淨除濕機，榮獲2020台灣精品獎。（圖／記者姜國輝攝）





除了4K顯示器，發表會現場也陳列一系列明星商品，包括顏色繽紛、深受女性消費者喜愛的變頻電冰箱，獲得2020台灣精品獎肯定的PICO PURE洗衣機和ARKDAN清淨除濕機，以及多款小家電等，設計感都全面升級，讓人感受到「聲寶不只是聲寶」，而是品味輕奢生活的代名詞。