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【廣編】美型、科技、高質感生活家電　輕奢主義給自己一個SAMPO

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▲▼輕奢主義給自己一個SAMPO 。（圖／業者提供）

▲聲寶「粉妝鏡面玻璃門變頻電冰箱」，超美型外觀呈現工藝設計質感，深受時尚女性的喜愛。

圖、文／聲寶提供

家電大廠聲寶SAMPO年度新品發表記者會11/12隆重登場！特別以【輕奢主義，給自己一個SAMPO】宣告2020年品牌新定位，提供消費者視覺、聽覺、觸覺全新感受！新品記者會現場除了陳列繽紛、高質感生活家電外，邀請最受全球華人矚目重量級選秀節目「聲林之王」首屆人氣王鄭可強及二屆選手劉學甫和蕭名棻擔任開場嘉賓，更邀請2019年金馬電影大師～以《影》開啟電影新色域的調光大師曲思義老師，分享試用聲寶QLED心得，透過專業達人角度，感受量子顯示器細緻的完美畫質。

當日聲寶新品發表最大的賣點，莫過於「聲寶頂級旗艦4K QLED顯示器」提供消費者最高CP值影音享受；同時也讓聲寶明星商品一次登場：顏色繽紛的「粉妝鏡面玻璃門變頻電冰箱」，榮獲2020年台灣精品獎肯定的「ARKDAN清淨除濕機」，「聲寶PICO PURE洗衣機」，並推薦聲寶復古造型電暖器、溫控手沖壺，直立兩用吸塵器及雙爐電磁爐等，同時引進日本siroca壓力鍋及多功能調理鍋等人氣逸品，營造全新美好生活。

聲寶也投資4.5億元打造「林口聲寶智慧宅」2019正式完工，是跨足不動產事業的處女秀；另外聲寶更跨界經營餐廳，與日本關西知名連鎖餐飲集團Ganko合作，合資成立「莞固和食」Ganko集團全球第一家海外店，以正宗關西和食料理宣揚三大理念宗旨「要帶給顧客美味的料理、比別家都超值的料理及讓客人吃得很快樂」。

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