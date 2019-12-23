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打造全台首座聲控智能宅！　禾聯家電2020年新品齊發

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▲全台首座聲控智能宅來了！禾聯家電將人臉辨識電子門鎖、聲控智慧家電，導入林口A7禾悅花園，而2020年家電新品也同步曝光。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者鍾欣妍／採訪報導

透過人臉辨識開啟家中電子門鎖，走進客廳空調、LED燈和窗簾等家電，全都自動打開，靠著一張嘴還能聲控開關，便利的智慧家庭生活即將來臨。 

▲▼ 打造全台首座聲控智能宅！ 禾聯家電2020年新品齊發 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼全台首座聲控智能住宅禾悅花園，未來不只刷臉就能進家門，還可以聲控智慧家電。（圖／記者吳杰澄攝、禾聯家電提供）

▲▼ 打造全台首座聲控智能宅！ 禾聯家電2020年新品齊發 。（圖／記者吳杰澄攝）

禾聯家電董事長蔡金土說：「AIoT我這塊是最強的，所以我們給它導入進來，這個禾悅花園這個建案，有了這個案子之後，我們後邊在林口A7，我本身還有一些土地可以來開發我們繼續做。」 

▲▼ 打造全台首座聲控智能宅！ 禾聯家電2020年新品齊發 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼禾聯家電推出極智聯網QLED量子點顯示器，主打畫質擁有100％極廣色域，讓亮部細節更豔麗。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 打造全台首座聲控智能宅！ 禾聯家電2020年新品齊發 。（圖／記者吳杰澄攝）

禾聯家電跨足房地產，喊出打造全台首座聲控智能住宅，另一頭也同步發表2020年家電新品，其中，極智聯網QLED量子點顯示器，一口氣展出五種尺寸，最小50吋、最大75吋，是國產品牌最齊全，主打畫質擁有100％極廣色域，讓亮部細節更豔麗。

▲▼ 打造全台首座聲控智能宅！ 禾聯家電2020年新品齊發 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼R32超一級環保變頻空調，CSPF能源效率超越國家一級標準，一年最高可省下近萬元的電費。（圖／記者吳杰澄攝）

▲▼ 打造全台首座聲控智能宅！ 禾聯家電2020年新品齊發 。（圖／記者吳杰澄攝）

要站穩國產品牌銷售第一，空調產品也推陳出新，R32超一級環保變頻空調把重點擺在省電，禾聯家電行銷企劃處企劃人員王茂鈞說：「光內機的話，我們跟五級定速的比，同樣能力我們省下33%的電力，如果依照國家標準年電費，一年將近可以省下快一萬塊電費，我們外機加大了風扇、蒸發器的排數，讓我們散熱性更好。」 

▲▼ 打造全台首座聲控智能宅！ 禾聯家電2020年新品齊發 。（圖／記者吳杰澄攝）

▲空氣清淨機智能化，透過WIFI連結手機或平板，聲控就可以啟動和調整風量強弱。（圖／記者吳杰澄攝）

小家電陣容則推出智能空氣清淨機，除了採用雙面濾網，從左右兩側淨風，達到更大空氣交換率，還設有四重感測顯示燈，包含PM2.5、異味、溫度、濕度偵測。禾聯家電行銷企劃處副理張裕仁現場示範：「針對目前情境到需要設定的時間，跟達到固定PM2.5濃度的時候，它會自動開啟，另外，也可以利用聲控的方式做啟動。」禾聯持續創新智能家居，讓現代生活帶來更多科技和便利。

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