　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

布袋戲也可以很ROCK！　義興閣改編《傲慢與偏見》唱出新戲碼

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 義興閣掌中戲團改編西洋文學並結合搖滾曲風，讓布袋戲更不一樣。（圖／記者翁伊森攝）

▲義興閣掌中戲團改編西洋文學並結合搖滾曲風，讓布袋戲走出不一樣風格。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市義興閣掌中劇團改編西方經典文學《傲慢與偏見》並結合搖滾編曲，取名《隱藏的冤家》，是布袋戲結合搖滾音樂劇的難得呈現。將於本月30日晚上7點30分，在嘉義縣表演藝術中心實驗劇場精彩開演。該劇不僅2018年入選國立傳統藝術中心「開枝散葉系列新作發表計畫」，今年更受國藝會肯定與支持，進行巡迴演出。

▲▼ 義興閣掌中戲團改編西洋文學並結合搖滾曲風，讓布袋戲更不一樣。（圖／記者翁伊森攝）

▲義興閣掌中戲團接班人王凱生(右)，將布袋戲結合搖滾曲風，唱出不同曲風。（圖／記者翁伊森攝）

王凱生是義興閣掌中劇團第四代接班人，從小耳濡目染，擁有紮實的掌中戲基礎，擔任劇團的音樂設計及主演。熱愛音樂的王凱生承接家業後，不斷努力創作，將自組的搖滾樂團「New Live Band」搬上傳統戲曲舞台，以「搖滾音樂劇」的方式為布袋戲找到一片新天地，曾帶領劇團榮獲「雲林國際偶戲節金掌獎【最佳音樂獎】」殊榮；王凱生個人亦是入圍「2018臺灣原創流行音樂大獎決賽」的新秀，演歌雙棲的他，在傳統與現代的衝撞中，走出獨特的風格。

▲▼ 義興閣掌中戲團改編西洋文學並結合搖滾曲風，讓布袋戲更不一樣。（圖／記者翁伊森攝）

▲義興閣掌中戲團改編西洋文學並結合搖滾曲風。（圖／記者翁伊森攝）

《隱藏的冤家》維持著義興閣一派的搖滾風格，並在表演形式上做出更大的突破，人偶同台的演出，揭開長久隱藏幕後的操偶師神秘面紗，展現人與偶之間的真情流露。並跨界由現代劇場劇作家 鐘欣怡小姐擔任編劇；引用西方經典文學《傲慢與偏見》為創作源頭，表現東方鄉紳的情感和婚姻問題，並直搗現代人性社會面向。

▲▼ 義興閣掌中戲團改編西洋文學並結合搖滾曲風，讓布袋戲更不一樣。（圖／記者翁伊森攝）

▲義興閣掌中戲團將小提琴及電吉他與戲碼音樂結合。（圖／記者翁伊森攝）

《隱藏的冤家》一劇於2018年獲得國立傳統藝術中心「開枝散葉－新作發表計畫」的青睞進行發表，2019年受到國藝會的肯定與支持展開巡迴演出。為讓觀眾可以對布袋戲有不同的感受，義興閣掌中劇團不定期更新劇團製作幕後，拉近觀眾與劇團的距離。購票請洽兩廳院售票系統、全台便利商店i-bon系統，或https://reurl.cc/Gkj1Ed

ET快訊
12強／專欄作家質疑張奕使用方式　洪總霸氣回應
他接女兒下課「開進停車場」　秒變情侶車震…警敲窗揭母超綠結局
許孟哲求婚成功　舊愛張艾亞說話了
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台日高中國際交流　金澤學院近400師生訪協同中學

布袋戲也可以很ROCK！　義興閣改編《傲慢與偏見》唱出新戲碼

台東林管處「參與式護樹宣導活動」　落實植樹基本工

嘉義觀光酒廠愛心嘉年華　力挺在地弱勢團體

台東海岸保安林　公告開放兩階段撿拾漂流木

心智障礙親子運動會　新竹市代表隊勇敢出發

林建宏師生攝影創作聯展　《回歸初心》喚回攝影紀錄初衷

果農捐鳥蟲體書法義賣　助台東基督教醫院建癌症大樓

部落文化健康站　鼓勵部落長者動起來

林志玲租借南美館辦婚禮　黃偉哲：市府會準備豐盛嫁妝

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

飼主20秒內「水管抽打」18下　台中虐狗牠慘叫求饒還被腳踹

在家玩遊戲就能瘦！30分鐘爆汗　網紅開箱健身環挑戰魔王關崩潰

台中南屯驚傳虐狗！20秒內「水管抽打」18下　牠痛到慘叫求饒

李光洙夜店熱舞遭虧「骯髒」　李國主跳到忘我..劉在錫：以為是摔角手ＸＤ

對土耳其年輕人介紹「寶島台灣」　人口數、品牌都知...網：感謝有你

台日高中國際交流　金澤學院近400師生訪協同中學

布袋戲也可以很ROCK！　義興閣改編《傲慢與偏見》唱出新戲碼

台東林管處「參與式護樹宣導活動」　落實植樹基本工

嘉義觀光酒廠愛心嘉年華　力挺在地弱勢團體

台東海岸保安林　公告開放兩階段撿拾漂流木

心智障礙親子運動會　新竹市代表隊勇敢出發

林建宏師生攝影創作聯展　《回歸初心》喚回攝影紀錄初衷

果農捐鳥蟲體書法義賣　助台東基督教醫院建癌症大樓

部落文化健康站　鼓勵部落長者動起來

林志玲租借南美館辦婚禮　黃偉哲：市府會準備豐盛嫁妝

台日高中國際交流　金澤學院近400師生訪協同中學

走失男孩街頭哭泣...文慧如見狀「一把抱起」！沿路幫找家人

富邦人壽違法取得人力銀行求職者名單　金管會開罰480萬

交個朋友！二哈沿路搭訕「粉紅豬」　網笑瘋：月月餓了

白衣男衝出「無差別」圍攻路人　當眾捉走黑衣少女！港警：未收到報案

讓「膠原蛋白」保護你的關節軟骨

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」　崩潰1月後被通知…兇手死在衣櫥裡！

中信盃黑豹旗／中山工商力戰7局落敗　中興前進32強

阿乃被酸「狄鶯接受妳嗎？」　辣挺北半球「嫌醜又乖乖追蹤我」遭群攻

小屁孩開心出籠...咬爛桌上百鈔！媽氣炸：還吃了1塊錢

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

地方熱門新聞

「天空斷橋」沒完工　桃議員：又增雙斷橋「大峽谷」？

中壢交通黑暗期何時解？鄭文燦：最快7年

台南衛生局推廣防自殺　1925乖乖鑰匙圈供索取

台南西港火災！市區塑膠味入侵　當地人：好想吐

桃園就服處　開發「職缺地圖」網站

罕見毒品偽裝成藥錠　警方呼籲小心防範

竹市年輕爸媽拚六胎

中華隊首次完封南韓　中和警發300份雞排

3個月30萬空瓶　無人回收站讓環保更方便

林志玲南美館辦婚禮　有助城市行銷

遭疑未維護花博園區？中市府澄清

花博部分草木乾　策展人指管理不當

警重機巡邏成2019新社花海新警點

國民黨不分區立委　陸配牛春茹力爭

更多熱門

相關新聞

倪妮復古西裝撞衫楊冪

倪妮復古西裝撞衫楊冪

擁有大陸仙氣女神封號的倪妮，近期出演《GUCCI靈感地圖》宣傳片，來到電影《傲慢與偏見》的取景地英國查茲沃斯莊園拍攝，一身英倫風格西裝戴起復古金框眼鏡，新造型引發熱議之餘也被眼尖網友發現，撞衫一線女星楊冪。

865年古宅翻新賣　珍奧斯汀曾住過

865年古宅翻新賣　珍奧斯汀曾住過

搖滾樂一放！2寶秒趴床嘶吼甩頭

搖滾樂一放！2寶秒趴床嘶吼甩頭

高橋聖子挺胸彈吉他　攜手H奶主唱搖滾攻台

高橋聖子挺胸彈吉他　攜手H奶主唱搖滾攻台

紀念珍奧斯汀　英推新版10英鎊

紀念珍奧斯汀　英推新版10英鎊

關鍵字：

義興閣掌中劇搖滾樂傲慢與偏見隱藏的冤家王凱生

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

父重病倒下…中壢11歲弟擺攤賣襪：怕被房東趕走

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

20歲OL好樂迪酒醉遭性侵2次：身體習慣對方

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

女主角調一根頭髮　劇組等15分鐘

不只孫鵬掰《國光幫幫忙》…屈中恆也走人！

北京爆鼠疫　紐時：當局封鎖相關討論

吊車大王擁4妻16女密友　4億後宮曝光

37歲男外送交到19歲白富美　發文：我壓力很大

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

快訊／許孟哲求婚成功！鑽戒套牢甜模

雪貂愛上狼犬　以為彼此是同類

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

更多

最夯影音

更多
Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ

Ella剛找回護照「又掉了皮夾&眼鏡」　看到羅志祥貼文才發現...雙手合十求原諒ＸＤ
HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

中華隊大勝！展元擁愛妻感動哭 張奕成抗韓英雄...全台享榮耀

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

超實用「回音法」練習英文發音　不要急跟唸！老師：聽力很重要

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面