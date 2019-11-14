布袋戲也可以很ROCK！　義興閣改編《傲慢與偏見》唱出新戲碼

▲義興閣掌中戲團改編西洋文學並結合搖滾曲風，讓布袋戲走出不一樣風格。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市義興閣掌中劇團改編西方經典文學《傲慢與偏見》並結合搖滾編曲，取名《隱藏的冤家》，是布袋戲結合搖滾音樂劇的難得呈現。將於本月30日晚上7點30分，在嘉義縣表演藝術中心實驗劇場精彩開演。該劇不僅2018年入選國立傳統藝術中心「開枝散葉系列新作發表計畫」，今年更受國藝會肯定與支持，進行巡迴演出。

▲義興閣掌中戲團接班人王凱生(右)，將布袋戲結合搖滾曲風，唱出不同曲風。（圖／記者翁伊森攝）

王凱生是義興閣掌中劇團第四代接班人，從小耳濡目染，擁有紮實的掌中戲基礎，擔任劇團的音樂設計及主演。熱愛音樂的王凱生承接家業後，不斷努力創作，將自組的搖滾樂團「New Live Band」搬上傳統戲曲舞台，以「搖滾音樂劇」的方式為布袋戲找到一片新天地，曾帶領劇團榮獲「雲林國際偶戲節金掌獎【最佳音樂獎】」殊榮；王凱生個人亦是入圍「2018臺灣原創流行音樂大獎決賽」的新秀，演歌雙棲的他，在傳統與現代的衝撞中，走出獨特的風格。

▲義興閣掌中戲團改編西洋文學並結合搖滾曲風。（圖／記者翁伊森攝）

《隱藏的冤家》維持著義興閣一派的搖滾風格，並在表演形式上做出更大的突破，人偶同台的演出，揭開長久隱藏幕後的操偶師神秘面紗，展現人與偶之間的真情流露。並跨界由現代劇場劇作家 鐘欣怡小姐擔任編劇；引用西方經典文學《傲慢與偏見》為創作源頭，表現東方鄉紳的情感和婚姻問題，並直搗現代人性社會面向。

▲義興閣掌中戲團將小提琴及電吉他與戲碼音樂結合。（圖／記者翁伊森攝）

《隱藏的冤家》一劇於2018年獲得國立傳統藝術中心「開枝散葉－新作發表計畫」的青睞進行發表，2019年受到國藝會的肯定與支持展開巡迴演出。為讓觀眾可以對布袋戲有不同的感受，義興閣掌中劇團不定期更新劇團製作幕後，拉近觀眾與劇團的距離。購票請洽兩廳院售票系統、全台便利商店i-bon系統，或https://reurl.cc/Gkj1Ed