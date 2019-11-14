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美2020大選逼近　臉書連刪54億假帳號防政治干預重演

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▲ 臉書為了因應選舉風險，針對假帳號和不當言論採取行動。（示意圖／美聯社）

實習記者謝汶穎／綜合報導

Facebook在13日表示，2019年已經移除54億個假帳號，比2018年移除的33億還要多了很多，但仍有數百萬的假帳號需要處理。臉書每個月25億的用戶當中，有多達5%的是不存在的用戶，為了避免2020選舉出現假冒或誤導性內容，公司正在處理虛假帳號和不當言論。

公司禁用的假帳號在今年初達到目前最高峰，1月到3月總共關閉了20億個帳號；接下來3個月共關閉了15億個；7月到9月刪除了17億個用戶。臉書執行長祖克柏（Mark Zerkerberg）對此表示，「使用臉書的基數大，不代表帶有有害的內容就多，只是因為我們很努力去辨識，所以才會抓出很多的假帳號。」

臉書也在4月到9月間，刪除約300萬條違反禁毒政策的內容，以及一些有關剝削兒童、自殺、自殘、恐怖主義相關的言論。今年初，臉書也開始允許演算法直接自動刪除違反公司政策的仇恨言論，在7月到9月間，約有700萬條言論被刪除，且其中有80%以上是在用戶看到之前就已經遭到刪除。

臉書的行動也凸顯美國2020大選的高風險性，為了避免再度發生2016年的政治干預問題，公司開始加強管制政治和其他敏感議題相關話題。臉書2016年被爆出俄羅斯透過臉書，投放特定立場廣告的政治干預，還有事前操縱選民、發放氾濫的假消息等問題產生。

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