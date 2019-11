呼籲為港發聲！　美前駐聯大使：香港若倒　下一個就是台灣！

▲影片取自臉書,如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷/綜合報導

香港示威抗爭越演越烈,當局已宣布中學、幼稚園15日至17日繼續停課,目前確定今明2天會有284名在港台生返國。美國前駐聯合國大使海利(Nikki Haley)12日再度呼籲美國人民站在抗爭者這一邊,為他們發聲,因為他們正在捍衛自身自由,「如果香港倒下,下個就輪到台灣(If Hong Kong falls, Taiwan is next)」。

福斯新聞台「每日簡報」(The Daily BRIEFING)主持人達娜佩里諾(Dana Perino)在節目中表示,香港示威抗爭迄今持續數月,情勢恐怕變得更加嚴重暴力,同時向海利提問「美國是否該為他們多多發聲?」

海利坦言,北京政府始終傾向讓街頭抗爭者噤聲,「我們應該要運用我們力量,為那群正在捍衛自身自由的人發聲…如果香港倒下,台灣將會是下一個。這也是為什麼美國人民必須要來關注香港人民現在企圖爭取的事。」

對此,外交部在推特轉發節目片段,感謝海利支持港台,強調「我們和香港人民站在一起,尋求自由民主,譴責警察在校園的攻擊,朝市民發射致命武器。」

事實上,海利早在今年8月就曾說過類似的話。她當時提到,中國的政治、外交、經濟與軍事行動都有越來越擴張的跡象,如果中方不會替「壓垮香港」付出代價,下一個舉措可能就是使用武力掌控台灣。

Thanks @NikkiHaley for supporting #HongKong & #Taiwan. Taiwan is a front-line state fighting creeping authoritarianism. We stand with Hong Kong people seeking freedom & democracy, & condemn the police attack on university campus, as well as firing lethal weapons against citizens. https://t.co/TeljYnTZvs