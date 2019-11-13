「通知圓點」煩透了！臉書新功能讓用戶自行設定捷徑列顯示

▲臉書的「捷徑」功能，可選擇允許臉書將哪些捷徑顯示在應用程式的捷徑欄 。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合外電報導

臉書上的紅色「通知圓點」總是讓強迫症的你發瘋嗎？覺得「Marketplace」鍵浪費了你臉書的快捷空間嗎？外媒日前在臉書發現一項新功能，可讓使用者自行決定顯示於臉書App上捷徑列（Navigation Bar）的內容，同時也可自行決定是否啟用或關閉通知中的紅點功能。

臉書目前預設的捷徑欄除了主頁、通知與功能表外，還有「Watch影片」、「社團」及「Marketplace」三個捷徑，若該捷徑有通知，即會在其圖標得右上角顯示一個紅色的「通知圓點」（Notification Dots），不過事實上，有許多臉書用戶更本未曾使用過「Marketplace」功能，更有不少「強迫症」用戶一看到「通知圓點」就倍感煩躁。

如今這些都不是問題了！科技網站Tech Crunch報導，近日在臉書發現新的「捷徑」功能，可選擇允許臉書將哪些捷徑顯示在應用程式的捷徑欄，更可自行決定是否要開啟通知圓點。

▼臉書新增「捷徑」設定功能。（圖／記者王曉敏攝）

據實測，用戶只需要長按捷徑欄中的「Watch影片」、「社團」及「Marketplace」圖示，即可分別設定是否要將其從捷徑欄中移除，或是否要關閉該捷徑的通知圓點。此外，用戶也可在「設定」中的「捷徑欄」中選擇允許臉書將哪些捷徑新增到自己的捷徑列中。

臉書回應Tech Crunch表示，該公司正在推出捷徑欄控制功能，以使用戶更輕鬆地連接自己喜歡的事物，並自行設定他們在臉書應用程式中所收到的通知。目前此新功能已向大多數iOS用戶更新，而Android則將於接下來幾周內陸續更新。

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