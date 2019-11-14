香港城大也淪為戰場　火燒畢業典禮場地校方宣布取消

▲香港示威者設立路障癱瘓交通。（圖／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

香港反送中抗爭行動不斷，除了「三罷行動」癱瘓了交通外，許多校園也淪為戰場。13日晚間香港城市大學一棟學術大樓起火，校方14日向全體師生公告，因為舉辦畢業典禮的大樓遭到縱火，基於安全因素考量，必須取消本屆全校以及各學院舉辦的畢業典禮。

示威者11日發起罷工、罷課、罷市的「三罷行動」，許多地鐵、列車及路段都遭到破壞，交通嚴重癱瘓。香港教育局13日下午宣布全港學校（包括幼稚園、小學、中學及特殊學校）14日停課。香港城市大學也公告從11月14至17日取消所有課程，補課安排會另外公告。

▲防暴警察向理工大學方向的馬路施放多枚催淚彈。（圖／翻攝自香港電台）

香港城市大學原定舉行畢業典禮的劉鳴煒學術樓，大樓外的棚架13日晚間7點遭縱火，消防隊接獲報案後出動5輛消防車到場滅火，順利在半小時內撲滅。城市大學在14日向全體師生公告，由於畢業典禮場地遭破壞，取消原訂於11月23日及11月16日至12月8日的全校畢業典禮及學院畢業典禮。

三罷行動開始以來各地警民衝突不斷，特首林鄭月娥13日晚間急召各司局長上禮賓府召開緊急會議。據《香港01》報導，可能是在商討實施宵禁令，還會祭出「警方提升武力」及「取消區議會選舉」這2招來壓制目前局勢。