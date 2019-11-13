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包偉銘獨子追撞5車7傷　女騎士骨折「求償1500萬」

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記者柯沛辰／綜合報導

藝人包偉銘獨子包庭政2016年開車行經台北市承德路民族西路口，不慎撞上騎車的朱姓婦人，還波及4輛機車，造成7人受傷。事後，包庭政與多數傷者和解，換取3年緩刑，但朱姓婦人不願和解，要求賠償1500萬元。士林地院12日開庭勘驗畫面，兩人依舊沒有共識。

2016年10月17日，包庭政開賓士車要去GOGORO店上班，在承德路上超速搶快又占用左轉道，但朱女疑似違規左轉，一路從外側車道切入中間、內側車道，遭包庭政撞上，導致多處骨折、頸椎受傷，另波及6人。

▲▼包偉銘獨子追撞5車7傷　女騎士骨折「求償1500萬」。（圖／東森新聞）

▲包庭政2016年超速追撞5車7傷，向警方交代經過。（圖／東森新聞）

事後，包庭政與多數傷者達成和解，包括其中傷勢最嚴重、左側脛骨粉碎性骨折的翁男，也獲賠近500萬元醫藥費，因此法院依過失傷害判刑3個月、緩刑3年定讞。

不過，朱女堅持求償1500萬元醫藥費，主動提出民事告訴。士林地院12日開庭勘驗行車紀錄器畫面，顯示朱女切入內側車道，疑似違規未兩段式左轉。但朱女辯稱是要直行，當時之所以向左「稍微挪動」，是因為後方車輛逼車，希望法官念在她已身受重傷，不要再讓她蒙冤。

▲▼包偉銘獨子追撞5車7傷　女騎士骨折「求償1500萬」。（圖／東森新聞）

▲包庭政駕駛賓士車趕上班，事故後車頭全毀。（圖／東森新聞）

儘管朱婦坐著輪椅出庭，又語帶哽咽，但因先前車禍鑑定及刑事判決都認定違規左轉。法官不禁質疑，若只是稍微挪動車輛，為何要連跨兩個車道？再者若要一路直行，被逼車時為何不直行騎走就好？對此，朱女未正面回應，僅不斷強調畫面拍攝有誤差。

庭審結束後，包庭政受訪表示，朱婦坐輪椅出庭，「她剛剛有陣子，她在遞交東西給法官的時候，也是整個人站起來，再坐下去，你說三年多了，該站起來早就該站起來了，每一次來這邊的時候，她就是用這樣的方式，我也沒話可說。」

▲▼包偉銘獨子追撞5車7傷　女騎士骨折「求償1500萬」。（圖／東森新聞）

▲包庭政現身士林地院，接受媒體訪問。（圖／東森新聞）

包庭政指控，他雖然有父親的光環，但3年來都是靠自己雙手還錢，每月分期付款，一點一滴補償被害人，從未懈怠，可是對方獅子大開口，「她強詞奪理，無限上綱，就是不斷掏我的錢，但我就是上班族，我也只是因為有父親的光環我承認，但我也不希望她拿這東西來壓榨我。」

包庭政說，他承認有自己有過失，也願意負責，但對方把錯全部推給他，不願承認自己有過失的部分，讓他勞心勞力，「經濟上的壓力，必然是有啦，但壓力最大的是心理層面，我不想影響到家人，也不想影響到朋友，希望能趕快重新來過。」

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