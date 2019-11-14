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在私人小島種大麻　太陽馬戲團創辦人下飛機馬上被拘留

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▲▼太陽馬戲團1984年在加拿大魁北克省成立。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲太陽馬戲團1984年在加拿大魁北克省成立。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

太陽馬戲團創辦人拉里貝代（Guy Laliberte）因為涉嫌種植大麻而被拘留，他的公司「紅月亮」集團（Lune Rouge）13日發表聲明，目前拉里貝代被拘留在南太平洋中部法屬玻里尼西亞的大溪地，所種植的大麻是用於醫療行為而且僅限於自己使用，並沒有運毒和販毒的商業性行為。

紅月亮集團表示，拉里貝代有一個位在玻里尼西亞群島上的私人島嶼「努庫特皮皮」（Nukutepipi），原本預計要前往這座島，卻在下飛機之後被警方逮捕，原因是在島上種植大麻。當地電視台報導，警方幾週前在拉里貝代的一名員工手機上找到了大麻種植的圖片，因此才會懷疑他與大麻種植也有關係。

▲▼大麻（圖／取自免費圖庫CC0）

▲大麻在台灣的《毒品危害防制條例》規範下屬於第二級毒品。（圖／取自免費圖庫CC0）

波利尼西亞的戒酒與吸毒專門諮詢中心表示，不論是任何用途的行為，只要種植大麻就是違法的。根據當地法官Ilana Amouyal表示，拉里貝代最高可被處10年徒刑和7萬5000歐元（約台幣250萬元）罰款。

現年60歲的拉里貝代在1984年創立了太陽馬戲團，將馬戲團表演推廣到了全世界，從此身價不斷上漲成為億萬富翁，甚至在2009年還登上國際太空站，成為全球第七位太空旅客。但在2015年他只留下10%股份，自己手上剩餘的由美國的TPG資本（TPG Capital）公司收購。

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