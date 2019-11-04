假帳號臉書社團賣大麻菸！　保證「抽了會笑」汐止警看到了

▲歹徒創假帳號在臉書兜售大麻，警方證實接獲檢舉已鎖定深入調查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

藥頭真的很囂張！4日中午臉書「汐止集團」居然有帳號上傳販售二級毒品大麻菸的離譜情事！一名疑為假帳號的余姓女網友在該社團刊登：「抽了會笑的煙（菸）、需要的朋友、一條10包、一包20隻；味道純、品質好」並附上手捲菸圖片以及國外販售大麻菸的照片引起網友撻伐、這篇po文在10分鐘不到就已經刪除；但已引起警方重視、汐止警分局表示將根據民眾檢舉截圖、針對這名網友註冊帳號展開調查。

▲歹徒創假帳號在臉書兜售大麻，警方證實已鎖定深入調查。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，經初步檢視該爭議PO文、這名涉嫌在臉書「汐止集團」PO文刊登販售大麻菸的余姓女網友經警方初判是假帳號，而且該帳號上周才創立，警方驗判應該是為網路販毒創設，所提供的手機通訊軟體LINE ID頭像也是盜用網路美女照片，這是網路販毒集團慣用手段。

警方指出，雖然有心人士透過創設假帳號，想藉此公然販售二級毒品大麻菸，但警方獲報後以轉交分局偵查隊會同新北市刑警大隊科偵隊展開調查，警方會盡力追查，並呼籲網友遵守法律，切莫在網路上販售違禁品以免觸法吃上官司。

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